Mag Interactive fortsätter köpa svenska kollegor. Tidigare har man köpt FEO Media, som ligger bakom spelet Quizkampen. Nu köper man Stockholmsbaserade Sventertainment, som ligger bakom frågesportspelet Primetime.

Samtliga aktier köps av Mag Interactive för 20 miljoner kronor, och om vinstmålen uppnås inom tre år kan det bli ytterligare 80 miljoner kronor.

Primetime lanserades 2018 och sänder quizspel live varje dag, sju dagar i veckan, där spelare kan tävla i realtid. Det är just den typen av direktsändningar som lockar Mag Interactive, och som nu ska integreras i Mag Interactives spel New Quizduel.

Sventertainment omsatte 9 miljoner kronor under första halvåret, vilket är en 57-procentig ökning jämfört med fjolåret. Primetime har 100 000 aktiva spelare dagligen.

– Primetime är ett utmärkt komplement till vår katalog över smarta och lättillgängliga ord- och triviaspel och passar särskilt bra in i New Quizduel. Vi vill hitta synergier mellan bolagen genom att integrera direktsändningar in i New Quizduel, säger Mag Interactives vd Daniel Hasselberg.

