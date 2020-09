Utrullningen av framtidens internetprotokoll IPv6 går osedvanligt trögt i Sverige, det gäller över hela linjen bland företag, organisationer, hushåll och inte minst bland myndigheter och kommuner. Post- och telestyrelsen, PTS presenterar idag en karta över framåtskridandet i implementeringen av IPv6. Liksom tidigare är det ingen vacker syn, utvecklingen har i stort sett stått still de senare åren.

Den som tittar på kartor över utrullningen av IPv6 globalt och inom Europa ser snabbt att Sverige är allt annat än ett föregångsland. Beroende på hur man mäter och vilka sammanställningar man tittar på, till exempel Google eller Akamai, ligger vårt land nära botten med 5–10 procents penetration av IPv6. Det ska jämföras med länder inom Europa som Frankrike, Tyskland, Belgien och Grekland som alla ligger på 30–50 procent. Globalt har till exempel ett land som Indien en IPv6-penetration på cirka 50 procent.

Bland myndigheter, regioner och kommuner ser det dock lite bättre ut än i landet som helhet. Bäst är situationen bland statliga myndigheter där drygt en fjärdedel är färdiga med införandet och sämst är situationen bland landets 21 regioner, där endast en region, Västerbotten, infört IPv6. Vad som också framgår tydligt av PTS karta är att väldigt många i alla tre kategorierna uppger att de har påbörjat införandet.

Del av regeringsuppdrag

PTS nya karta är en del av ett regeringsuppdrag. Utöver webbplatsen med kartan ska PTS uppdatera vägledningen från 2011 för införande av IPv6 och presentera den på sin webbplats, göra informationsinsatser för att öka takten i införandet bland kommuner, regioner och myndigheter, samt kartlägga hur operatörernas tillhandahållande av IPv6 i fasta nät utvecklas över tid och hur det påverkar införandet hos statlig förvaltning.

– IPv6 tar lite tid att införa, bland annat i Sverige visar det sig, säger Joakim Strålmark, senior rådgivare på PTS och den som driver projekten med kartsajten och regeringsuppdraget.

– PTS har egentligen inget med IPv6 att göra enligt de regelverk som myndigheten tillämpar, mer än att vi just nu har ett främjandeuppdrag, och det är det regeringsuppdraget handlar om, att främja att andra aktörer inom offentlig sektor kommer igång och förhoppningsvis kommer i mål. Hittills har det inte gått så snabbt och därför fick vi ett nytt regeringsuppdrag förra sommaren. Tidigare har PTS haft liknande regeringsuppdrag 2010 till 2011 med fokus på statliga myndigheter.

Kartlägger operatörerna

– Vi ska också kartlägga operatörernas tillhandahållande av IPv6 i de fasta näten, något som vi gjort i vissa fall även innan regeringsuppdraget. Vi ska tillfråga olika aktörer och ha möten med de stora operatörerna och undersöka införandet av IPv6 går och hur det tillhandahålls mot slutkunder, men detta är vi inte riktigt igång med ännu, säger Joakim Strålmark.

– De stora operatörerna har troligen många IPv4-adresser, så de ser inga problem med brist på adresser efter att den europeiska internetorganisationen RIPE fick slut på adresser förra hösten, plus att de använder NAT-tekniken för att täcka eventuell brist på IPv4-adresser. Konsumenterna har nog inte så bra koll på detta med IPv4 och IPv6 och kanske inte heller bryr sig så länge det fungerar och ställer därför kanske inga krav på IPv6-access eftersom internet fungerar, trots allt.

Telia har nyckelroll

En annan person som varit involverad i projektet med PTS sajt är Torbjörn Eklöv på konsultföretaget Interlan i Gävle. Torbjörn Eklöv är något av en eldsjäl inom IPv6 i Sverige och har personligen arbetat in IPv6 hos många kommuner. En och annan känner säkert igen Torbjörns smått ikoniska t-shirt med texten ”I love the smell of IPv6 in the morning”.

– Interlan har utvecklat sidan åt PTS för vi har mycket att göra med kommunerna och IPv6, säger Torbjörn Eklöv.

Han tycker att operatörerna, i synnerhet Telia, och konsulterna borde ta ett störra ansvar för att skynda på införandet.

Torbjörn Eklöv.

– Första steget att få fart på IPv6 är att Telia aktiverar det, framförallt mobila enheter kan utnyttja protokollets fördelar mycket bättre än med IPv4. Om Telia aktiverar IPv6 på bred front kommer fler kommuner och myndigheter haka på, säger Torbjörn Eklöv.

– Sen är det ett jätteproblem med de rådgivande konsulterna. För att fler kommuner ska komma igång behövs det fler konsulter som trycker på. SKR kan ju rekommendera, men det händer inte så mycket i alla fall.

Prestanda och tillgänglighet

Det finns flera konkreta fördelar med IPv6 jämfört med IPv4 som Torbjörn Eklöv menar inte kommer fram i diskussionen. Ett exempel är prestanda; ett annat komplexiteten med IPv4.

– IPv6 går faktiskt snabbare. Om man på sin webb aktiverar IPv6, HTTP2 och TLS 1.3 så går det 40 procent snabbare och nästan allt beror på IPv6. Det blir mindre belastning för routrarna när de slipper NAT. Det är ju samma routrar, så det är helt och hållet protokollet vinsten kommer av, säger Torbjörn Eklöv.

Joakim Strålmark på PTS vill också lyfta fram tillgängligheten som en viktig anledning till att införandet av IPv6 är viktigt. Allt fler människor runt om i världen kan bara få IPv6-access, i synnerhet till sina mobiler, och denna andel kommer att öka ju fler som får tillgång till smarta mobiler och internet generellt.

– Om det finns vissa kunder som bara har IPv6, och tjänsten bara har IPv4 då funkar det inte så bra. Vi måste troligen ha ”dual stack” under lång tid. Det är lite krystade nyttor, alla ska kunna nå alla, men det står inte direkt i tidningarna att konsumenterna inte kan nå tjänster. Vi lever dock i det globala internet, och detta kommer att bli allt viktigare i framtiden.

Enkelt att införa

Syftet med den nya IPv6-sajten är att beslutsfattare och anställda inom offentlig förvaltning samt allmänheten ska kunna gå in och se hur det går för just deras organisation eller kommun. I slutändan behövs det en Intresserad allmänhet som kräver ipv6 – då måste operatörerna reagera.

Varken Joakim Strålmark eller Torbjörn Eklöv har några större förhoppningar om att införandet av IPv6 ska kunna tryckas på ovanifrån, till det är de svenska kommunerna alltför självstyrande, och det gäller även i hög grad de oberoende myndigheterna.

– Man skulle kunna peka mot de statliga myndigheterna och påverka dessa genom instruktioner i regleringsbreven om att införa IPv6. Man kanske skulle kunna ändra i Lagen om elektronisk kommunikation när det gäller operatörers tillhandahållande av IPv6, men de bakomliggande EU-direktiven tar inte heller upp IPv6-frågan specifikt, säger Joakim Strålmark.

Torbjörn Eklöv vill också lyfta fram att införande av IPv6 egentligen är ganska enkelt, och att det krävs mer och bättre utbildningar.

– Barriären att aktivera IPv6 är mycket lägre än folk tror. Det är enkelt att aktivera och adresserna man får är för resten av livet.

PTS nya sajt IPv6 i offentlig sektor lanseras idag.