Även om världens ekonomier säckade ihop under andra kvartalet så finns det verksamheter som vuxit under den här perioden, inte minst inom it. Det gäller till exempel molnet och samarbetsverktyg.

Det går även att lägga bärbara pc till den kategorin.

Under andra kvartalet ökade försäljningen av bärbara pc med 27 procent jämfört med motsvarande period förra året, enligt en rapport från analysföretaget Strategy Analytics.

Konsumenter, företagsanvändare och skolor har alla fått skramla för att hitta mobila verktyg så att de kan hålla uppe produktiviteten, konstaterar Eric Smith på Strategy Analytics.

Effektiv distraktion

– Den största överraskningen är den robusta efterfrågan från konsumenter som köpte egna enheter för arbete, studier eller gaming, trots en tuff ekonomisk situation. Gaming har bevisat sig vara en effektiv distraktion i en fysiskt isolerad värld.

– Särskilt Chromebooks såg en stor efterfrågan både skolor och konsumenter, för att stödja distansundervisning. Nu gäller det att studera hur de här beteendena utvecklas under och efter pandemin för att kunna se vilken riktning den bärbara pc-marknaden tar på längre sikt.

Enligt Strategy Analytics har en nyckel för leverantörerna varit att de lyckats hålla ihop leveranskedjan genom att arbeta tätt tillsammans med kanalen och detaljhandeln.

Bra samarbete

Många leverantörer inledde kvartalet med att leverera på panikköp och affärer som hölls tillbaka i mars på grund av de lockdowns som de flesta länder genomförde. Men ju längre kvartalet led desto bättre lyckades leverantörerna uppfylla kundernas krav på leveranser i tid – framför allt alltså tack vare ett bra samarbete med kanalpartners.

Marknaden för bärbara pc kontrolleras helt av de stora leverantörerna, visar rapporten.

Lenovo hade under andra kvartalet en marknadsandel på 25 procent och HP hade 24,8 procent. Därefter följer Dell med 15,6 procent, Apple med 8,5 procent och Acer med 6,7 procent.

Totalt såldes 54,2 miljoner bärbara pc under andra kvartalet.

