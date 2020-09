I slutet av augusti drog satsningen The Remote Lab igång. Det beskrivs av initiativtagarna som ett kunskaps- och utvecklingsnav för framtidens distansoberoende arbetsliv. Utgångspunkten är naturligtvis årets speciella situation, där det för många har visat att det finns både pengar, ökad produktivitet, tidsvinster och högre livskvalitet att tjäna på att inte behöva jobba på kontoret. Men situationen har också inneburit stora utmaningar tekniskt, arbetsmiljömässigt och organisatoriskt.

Tanken är att man dels ska stimulera samarbeten inom området, dels hålla koll på och tillgängliggöra aktuell forskning och de rapporter som kommer inom området. Där ingår också ett arbete med att göra egna studier och rapporter för att samla kunskap inom ett sedan länge känt, men nyligen aktualiserat område.

Trend som inte kommer försvinna

– Distansarbete och helt distansoberoende bolag har varit en ökande trend under flera decennier. Sedan i våras har vi genomgått världens största oplanerade test i distansarbete och det har nog inte undgått någon hur det påverkar samhälle, organisationer och individer och att det behövs strategiskt arbete och ett förändrat synsätt för att möta en trend som inte kommer försvinna, säger Maria Svensson Wiklander, grundare till The Remote Lab om satsningen som precis dragit igång.

Nästa steg är att vid årsskiftet öppna ett test- och utvecklingslabb i centrala Östersund, där man ska kunna ta del av de senaste produkterna för distansoberoende möten och konferenser. Det sker i form av ett samarbete där många aktörer är inblandade.

Det är Gomorron Östersund som står bakom initiativet, och bland projektets internationella samarbetspartner finns Cisco, Institute for the future och Collaboration Superpowers. Och från Sverige deltar Svenska nomader, We are Laja och Futurion samt lokala partner som Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland, Mittuniversitetet och Östersunds kommun.

Digital plattform

I samband med lanseringen har man också sjösatt remotelab.io, en digital plattform där man samlar in rapporter och artiklar samt har anmälningsmöjligheter till Remote Sessions.

– Sverige har en chans att ta en ledande position i utvecklingen mot ett distansoberoende samhälle. Det här är ett steg på vägen att bidra till omställningen globalt för att utjämna de geografiska klyftorna på arbetsmarknaden samtidigt som det är en angelägenhet för Sverige att nå den globala kunskapen och snabbt ställa om våra bolag och organisationer för att öppna upp mot en global arbetsmarknad, säger Jenny Sandström, grundare till The Remote Lab.

