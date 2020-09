Netflix vd Reed Hastings berättar i en intervju med The Wall Street Journal, via The Verge, att han inte tror att Netflix-anställda kommer återvända till kontoret förrän en majoritet är vaccinerade.

Något som skulle innebära att hemarbetet skulle fortsätta för företaget även in i 2021, baserat på aktuella prognoser för de olika vaccin som är under utveckling i världen.

Enligt Reed Hastings har distansarbetet i samband med coronaviruspandemin varit klart negativt för Netflix verksamhet och personligen kommer han arbeta för att anställda ska kunna återvända till kontoret så snart som möjligt.

Han hade rentav helst sett att det ska kunna ske redan tolv timmar efter att ett vaccin godkänts, men mer realistiskt tror han det snarare blir sex månader efter det. Något som stämmer ganska väl överens med den nuvarande prognosen många andra amerikanska teknikjättar också har för hemarbete.

Reed Hastings tror samtidigt att det nya normala för många företag kommer bli att anställda efter det kommer jobba fyra dagar i veckan på kontoret och en dag hemifrån.

