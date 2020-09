Med hjälp av AI-teknik tar sig Stockholmsbaserade startupbolaget Buddywise an problem som bokstavligen talat kan vara på liv och död – nämligen arbetsplatsolyckor. Företaget grundades så sent som i våras och har redan hunnit få in tre investerare i form av riskkapitalbolag, berättar vd:n Lamin Faye.

– Det är ganska lätt att se nyttan med vår lösning. Vi kan ta ett exempel från Sverige, där två personer dog i en gasolycka på en arbetsplats för ett par år sedan. Nyligen hände det igen.

– Med vår plattform som kopplas till en kamera slår systemet larm om en person på arbetsplatsen till exempel ligger ner onormalt länge. Den typen av onormalt beteende skickar en varning till skiftledaren eller något annan om att agera direkt.

Vattenfall och Spotify

Idén till Buddywise föddes när Lamin Faye arbetade på Vattenfall, som ansvarig för hälsa och säkerhet, bland annat inom vindkraftsprojekt. Då arbetade de med rapporteringssystem för att minska risken för olyckor, men han insåg att dessa tog tid och var svåra att hantera.

– 2018 kom jag i kontakt med computer vision (datorseende) och insåg att det här skulle vara användbart. Det fanns ett gap på marknaden.

Lamin Faye själv kom från affärssidan, men han slog sig samman med Yigit Arin, som hade en teknisk bakgrund från Spotify och tillsammans började de arbeta med maskininlärningsmodeller, som senare kom att resultera i pilotprojekt.

– Vi är fortfarande i utvecklingsstadiet, men vi har en fungerande produkt och vår första pilot ute hos ett svenskt företag inom tillverkningsindustrin. När den är klar kommer vi att ha vår första betalande kund.

Koll på utrustning

Förutom att plattformen slår larm vid nödsituationer så kan den bland annat också kontrollera om det används rätt skyddsutrustning som hjälmar och masker på arbetsplatserna, och avge rapporter om dessa.

De tillhandahåller tjänsten både som molnbaserad prenumeration, i så fall behövs bara en ip-adress till kameran, och som en tjänst till egna datahallar. Däremot säljer de inte själva hårdvaran.

– Vi vill att man använder existerande utrustning, men vi hjälper till med att hitta kameror som är tillräckliga för syftet. Tanken är också att man ska kunna använda mobilkameran så att man kan sätta upp mobilen och filma vid farliga situationer.

Riskkapitalbolagens intresse för unga startups inom AI har skjutit i höjden på kort tid. Enligt en undersökning som finanssajten Buyshares offentliggjorde i somras har de globala investeringarna i AI-startups ökat med 35 procent under det senaste året.

Naturligt intresse för AI

För Buddywise verkar det heller inte ha varit några större problem att hitta investerare. De antogs i startup-generatorn Antlers nordiska program och har därefter fått in ytterligare två nordiska riskkapitalbolag som investerare.

Att AI-bolag väcker intresse hos investerare är naturligt, säger Lamin Faye.

– Det har kommit en ny våg av AI-bolag inom automatisering. Den första vågen var väldigt enkel och byggde på att genom robotic process automation flytta siffror från ett ställe till ett annat. Nu kommer nästa våg där man gör lite mer komplexa saker som frigör tid för människor.

– Men det handlar fortfarande om att automatisera ganska enkla processer, som i vårt fall att tekniken till exempel känner igenom om människor inte har hjälm på sig. Det handlar om att rensa bort det repetitiva arbetet, som att sitta och titta på en skärm hela dagarna.

Läs mer: Svenskt startup grundades i mars – sugs upp av Microsoft efter sanslös tillväxt

Läs mer: Det här är AI och så funkar det