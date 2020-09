Pressen på vården i mars april var enorm. Och på äldreboendena hade smittan kommit in.

För att stötta dem med smittspårning gav Region Stockholm Samariten Ambulans i uppdrag att köra ut med personal och testkit till de äldreboenden och äve LSS-boenden där läkare bedömde att någon eller några behövde testas.

Men hanteringen var tidsödande och krånglig. Boendena ringde in till ett antal telefonister som manuellt skrev in alla uppgifter – adress, namn och andra personuppgifter på de som skulle provtas och liknande – i ett gemensamt Excelark.

– De är inte direkt avpassade för att flera är inne i dem samtidigt utan låser sig när man ska spara och det gjorde det hela ännu mer tidsödande, säger Oscar Hjelmer, förvaltningsledare på Serviceförvaltningen IT i Region Stockholm.

Efter att tillräckligt många ringt in delades uppdragen ut och man försökte göra rutterna så effektiva som möjligt geografiskt utan någon form av it-stöd.

Efterfrågade it-stöd

För att göra hanteringen mindre krånglig, snabbare och också säkrare – en utmaning med Excelarken – frågade Samariten Ambulans it-avdelningen om hjälp. Fanns det någon möjlighet att få ett it-stöd som kunde underlätta?

Och Oscar Hjelmer nappade.

– Det var ett användningsområde som passar den applikation jag förvaltar, Servicenow. Så jag tog fram en konceptuell design och gjorde ett estimat på kostnad i form av tid, licenser och resurser och bollade tillbaka.

Oscar Hjelmer.

Förslaget fick godkänt och den 3 april gjordes planen upp för när det digitala verktyget skulle vara klart. Deadline sattes den 14 april men eftersom påsken låg där så handlade det i praktiken om fem arbetsdagar.

Det är rekordsnabbt konstaterar Oscar Hjelmer.

– Så snabbt har det nog aldrig gått att utveckla en applikation i regionen innan. Normalt tar det mellan sex och åtta veckor. Både beställare och verksamhet var lite skeptiska men ville ge oss ett försök i alla fall.

Planen höll

För att lyckas användes ett agilt förhållningssätt. Varje dag gjordes avstämningar både med verksamhet och beställare. Och planen höll.

Så snart verktyget var klart gick det i skarp pilot. Det höjde kapaciteten för provtagningarna för smittspårning på Stockholms äldreboenden med 50 procent – och hela förfarandet blev också säkrare.

– Det vi har byggt är ett webbformulär där boendena själva lade in sitt behov av provtagningar. Det gjorde att uppgifterna blev säkrare och dessutom behövde både användare och utförare logga in med tvåfaktorsautentisering, säger han.

Men innebär det här då att all utveckling av applikationer i regionen nu kan kortas ner till bara en vecka? Nej, men erfarenheten är ändå att det kan gå mycket fortare.

– Nu var det ju fullt blås i pandemin och vi visste att det var väldigt bråttom. Men jag tror att vi skulle kunna arbeta snabbare oftare. Med lite mer andningsutrymme kanske två veckor är möjligt.

I stället för att som hittills ha en kultur där man versionshanterar innan man testar och gör fler iterationer så visar arbetet med applikationen att man kan släppa ut den lite tidigare och skruva på i efterhand – ta ännu ett steg på den agila modellen.

Kan användas för annat

Uppdraget att köra runt och provta på äldreboenden tog slut i början av juli så i dag används inte applikationen.

– Den är inaktiv men om liknande typer av uppdrag uppstår igen så finns den där. Den är också enkel att konfigurera om för andra behov.

En sådan möjlighet som det pågår en dialog om är om verktyget skulle kunna vara ett stöd för sjukvården att hantera vaccinationerna när det är dags.

– Det är bara en diskussionsfas och jag vet inte var det landar. Men det är kul att verksamheten fått upp ögonen för att vi kan leverera på så kort tid.

Hur känns det att ni på it-avdelningen plötsligt fått blicken på er nu när digitala verktyg varit lösningen på en hel del problem som uppstått under pandemin?

– Vårdens yrkesgrupper är stolta och måna om att lösa problem själva men med det tryck som varit har de fått förlita sig på andra stöttande verksamheter – och då är det it man vänt sig till i pandemin. Och et känns fantastiskt att kunna bidra och kul att få den feedbacken när vi kan stötta vården – annars är det ju ofta tyst om it tills det pajar, säger Oscar Hjelmer.

