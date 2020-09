Tvåfaktorsautentiseringen innebär att de som bjuds in till ett Zoommöte måste lägga in en engångskod som de får i en mobilapp, sms eller via telefon. Den finns tillgänglig på alla Zoom plattformar – webbportalen, på datorn eller i mobilappen, rapporterar Engadget.

Lösningen stöder protokollet TOTP för engångslösenord vilket innebär att den fungerar ihop med appar som Google Authenticator och Microsoft Authenticator.

