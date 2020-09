Det har ryktats om att den här affären varit på gång tidigare – men nu står det klart att Nvidia köper upp Arm i en affär som kan rita om komponentmarknaden.

Med det här förvärvet ska Nvidia skapa ett ”ledande bolag för AI-eran”, och ”kombinera Nvidias ledarskap inom artificiell intelligens med Arms omfattande dataekosystem för att driva innovation för alla kunder”, uppger företaget i ett pressmeddelande.

Bygger AI-center i Storbritannien

Nvidia uppger vidare att Arms forsknings- och utvecklingsverksamhet i Cambridge i Storbritannien ska byggas ut genom att etablera ett center för AI-forskning i världsklass, och att de ska bygga en ”Arm/Nvidia-AI-superdator” för banbrytande forskning.

– AI är den mest kraftfulla tekniska kraften i vår tid och ligger bakom en ny våg av dataanvändande", säger Jensen Huang, grundare och vd för NVIDIA.

– Under de kommande åren kommer biljoner datorer som kör AI att skapa ett nytt internet of things som är tusentals gånger större än dagens ”internet of people”. Vår sammanslagning kommer att skapa ett företag som är fantastiskt positionerat för AI-eran.

Nvidia betalar 40 miljarder dollar, motsvarande 350 miljarder kronor för Arm. Därmed går nuvarande ägaren, japanska investmentbolaget Softbank, ur den brittiska processortillverkaren.

