Digitalisering står högt på agendan för Saab och har de senaste åren lyfts av koncernledningen även externt. Och för att möta behoven leder cio:n Annette Eriksson just nu en stor transformation på it-sidan.

– Vi är ett globalt högteknologiföretag med världsledande produkter, tjänster och lösningar och på det har vi komplexiteten i att både arbeta inom försvarsindustrin – med speciellt höga säkerhetskrav – och samtidigt också på den civila sidan men andra typer av kunder och produkter, säger hon.

Som högteknologiskt företag är det också av stor vikt att arbeta med forskning och utveckling konstatera hon och pekar på att Saab investerar cirka 25 procent av sin omsättning årligen i forskning och utveckling vilket är en hög siffra för ett industribolag på svenska börsen.

Samtidigt är Saab också närvarande i 35 länder och det ställer stora krav på it att klara att leverera såväl kostnadseffektivt som säkert mot olika krav och samtidigt stötta tillväxten globalt framhåller hon.

Standardlösningar inte självklara

Men i ett företag där säkerheten alltid går först är det inte alltid bara att plocka det man vill ha i ”it-hyllorna”.

– Även om vi strävar efter att harmonisera och standardisera kan vi inte alltid använda lösningar som andra företag anser vara standard. Men vi jobbar med standarder så långt det går.

Det får också konsekvenser när det gäller nya leveransmodeller konstaterar Annette Eriksson.

– Många företag har ju exempelvis cloud first-strategier – här har vi inte det.

Det innebär också att Saab måste egenutveckla och anpassa mer än många andra företag.

– Ja, det är en del av hela vår mjukvaruhantering. Och det finns vissa utmaningar med att anamma det nya digitala smarta och samtidigt få det att fungera ihop med det systemarv vi har, säger Annette Eriksson.

Att bättre kunna använda sin information och data står högt på agendan.

– Mycket av vår information har hög sekretess. Men vi ser en stor potential med digitalisering och big data som är ett viktigt fokusområde för oss.

Ledarskap nyckel i förändringen

För att hantera alla dessa utmaningar arbetar it-avdelningen nu med allt från förändringar i it-arkitekturen till att skapa en ny kultur där man arbetar närmare och tillsammans med övriga verksamheten mot tydliga, gemensamma mål. I grunden handlar det om att skapa ett mer agilt arbetssätt.

– Det vi gör är en kulturresa och ledarskapet är en viktig framgångsnyckel, det handlar om vilken kompetens vi har och behöver ha i framtiden, om hur vi samverkar och om ett tydligare informationsägarskap. Det är oerhört viktigt för att få digitaliseringsstrategierna att slå igenom.

För att lyckas med det finns det personer med it-kompetens inom de sex stora affärsområdena som fungerar som bryggor mellan it-avdelningen och den övriga verksamheten.

– Jag har arbetat med digitalisering och ledarskap i många år och försöker i min roll att hitta nya former att leda och kunna träffas på nya arenor. Och jag arbetar med att stärka den agila och devops-orienterade kulturen – det handlar om att klara den digitala transformationen samtidigt som vi levererar till våra verksamheter, säger Annette Eriksson.

Hon trycker på vikten av ett värderingsstyrt och hållbart ledarskap och en kultur där innovation och proaktivitet är en självklarhet. Där är också mångfald viktigt och inom it-verksamheten är 25 procent kvinnor.

– Förändring kräver högt engagemang och uthållighet från alla inblandade, det tar tid, men är framförallt oerhört roligt och spännande.

Just när it-transformationsprogrammet drog igång slog också corona till. Och det blev ytterligare en utmaning.

– Det skapade utmaningar på en annan nivå än tidigare. Men jag tycker vi lyckats möta dem på ett väldigt bra sätt.

Basprocesser ses över

Trots coronakrisen har digitaliseringsprojekten på Saab rullat vidare.

Alla basprocesser ses över och under våren har exempelvis hr-processen för när nyanställda kommer på plats, så kallad onboarding, digitaliserats och rullas nu ut.

– Det handlar om att få en smidig och bra start och samtidigt göra individen mer delaktig och säkerställa att allt finns på plats så de nyanställda direkt kan komma igång med sitt arbete.

Just nu arbetar Saab också med att skapa en mer modern arbetsplats.

– Flödet mellan system ska bli bättre och mer sömlöst så att jag som användare upplever att it bättre stöttar det behov jag har.

Saab tittar också på vilka interna processer som kan automatiseras.

– Vi har exempelvis en rpa-plattform, robotic process automation, och en plan för hur vi ska få in robotarna i olika processer och vi arbetar med att få volym i detta. Vi jobbar också mycket med digitalisering av kärnverksamheten inom produktutveckling och produktion. Ett spännande exempel på detta är vår nya smarta fabrik som byggs i USA. Här applicerar vi Industri 4.0 principer för att skapa en helt ny typ av fabrik med hög grad av automation.

Corona har ju inneburit att digitala lösningar kommit i fokus – kan du märka av det även som cio?

– Det man kan säga är att det har gett en starkare ”sense of urgency”. Inte minst märker man att det går bra att träffas digitalt. Världen, samhället och företag ändras snabbt omkring oss och det är viktigt att anamma smarta verktyg och lösningar som stöttar behovet av interaktion mellan människor såväl internt som externt.

Annette Eriksson tror inte att det kommer att återgå till det tidigare normala.

– Jag ser snarare vikten av att vi ska stärka vårt digitala ledarskap och självledarskap som klarar omställningar i en tid präglad av digitalisering, ökad konkurrens och snabb teknisk utveckling. För att klara det behövs såklart rätt ”verktyg” och support i såväl ledarskapet som för medarbetaren. Den förändring och utveckling som just nu sker inom it har jag aldrig tidigare upplevt under mina 25 år i it-branschen. Att vara cio 2020 är både spännande och utmanande.

