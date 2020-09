Under helgen genomförde ingenjören Tony Arcieri ett uppmärksammat experiment på Twitter som visar att algoritmerna som används i tjänsten prioriterar ljushyade personer framför mörkhyade.

I experimentet visas bilder av Barack Obama och Mitch McConnell i ett extremt långsmalt format, något som gör att innehållet beskärs automatiskt för att passa formatet. Oavsett vem som är överst och vem som är underst prioriteras bilden på Mitch McConnell.

Trying a horrible experiment...



Which will the Twitter algorithm pick: Mitch McConnell or Barack Obama? pic.twitter.com/bR1GRyCkia