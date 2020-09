Under fjolåret vällde det in klagomål in från kunder som var missnöjda med sina webbhotell. Det var Binero, och deras varumärken som var i skottlinjen, inte minst Crystone.

Sedan dess har Binero sålt av webbhotellverksamheten till Loopia för att istället satsa på att bli ett svenskt molnföretag. En hel del av problemen från de tidigare Binerobolagen är dock kvar, men nu alltså i Loopias regi.

Det gäller inte minst klagomål från kunder som sliter sitt hår över tjänster som inte fungerar som de ska. Antalet klagomål är dock i minskande skala nu, enligt Jesper Dahl, marknadschef på Loopia, som har full förståelse för det missnöje som finns.

Rimliga reaktioner

– Folks reaktion är ofta rimlig. Vår support är fantastisk på att ta in vad folk säger och att ha direktkontakt med dem som har problem, säger han om de besvikna kunder som hör av sig.

– De som har haft stora problem är tidigare Binerobrands. De har haft en lagringslösning som orsakat problem länge.

Och det gör den alltså fortfarande till viss del ett drygt år efter affären. Jesper Dahl poängterar dock att man sedan övertagandet jobbar med att åtgärda detta för fullt.

– Vi har lagt en hel del kraft på att få bukt med problemet och tagit diverse åtgärder men vi har inte hittat någon lämplig quick fix. Vi har gjort många förändringar som har gett effekt, men detta syns inte hos de kunder som dessvärre fortfarande drabbas, säger han men poängterar att det är desto större ändringar i antågande.

Stabilare leverans

– Parallellt med det arbete vi gör med lagringslösningen har vi utvecklat en ny miljö dit vi ska flytta över kunderna med start senare i höst. Då kommer det bli en stabilare leverans.

Den flytt han pratar om är den som Loopia nyligen meddelade tillsammans med Ecodatacenter, i vars datacenter i Falun Loopia håller på att flytta in sina kunder.

– Vi flyttar kunderna till en ny plattform, både hårdvarumässigt och mjukvarumässigt, och när vi gör den flytten kommer det märkas på upptid, hastighet, utökat produkterbjudande och förbättrad användarvänlighet. Det har tagit längre tid än vad vi och kunderna önskat. Vi vill göra rätt från grunden den här gången och det kommer bli mycket bättre för dem.

Något mer specifikt datum än under hösten vill han inte ge, men han säger att han och Loopia är säkra på att det kommer att bli bättre.

– Det är jag säker på. Vi har inte samma kundupplevelse hos andra bolag. Vi vill att de ska vara lika nöjda som de som har varit kunder hos Loopia, säger Jesper Dahl.

Läs också: Ilska bland Loopias kunder – skickar ”bluffakturor” till före detta Punkt SE-kunder