Flera medier rapporterar om de tekniska problemen. Enligt nyhetssajten Techcrunch ska Microsoft ha uppgett att det handlade om ett autentiseringsproblem i Office 365, som ska ha hindrat användare från att komma åt några av företagets mest använda tjänster, däribland Office.com, Outlook.com och Teams.

Problemen ska ha pågått under flera timmar och berört användare över hela världen.

För två timmar sedan uppgav emellertid Microsoft i en tweet att problemen ska vara lösta.

We’ve confirmed that the residual issue has been addressed and the incident has been resolved. Any users still experiencing impact should be mitigated shortly. Additional details can be found in the admin center under MO222965 or https://t.co/lbjX5iaxCX