Google firar stora framgångar i Europa just nu och har på kort tid tagit omfattande molnaffärer med några av de allra största europeiska koncernerna.

Samtidigt skakas både leverantörer och användare om av den dom som kom i somras i EU-domstolen och som innebär att Privacy Shields-avtalet, som skyddat europeernas data när de överförs till USA, ogiltigförklaras.

När Thomas Kurian, vd för Google Cloud, träffade europeiska journalister i samband med den digitala konferensen Next on air i Europa kom därför en del av frågestunden att handla om just detta.

Kurians inställning är att Google har både krypteringslösningarna som krävs, engagemanget för de europeiska användarna samt innovationen inom området för att de europeiska användarna ska kunna känna sig trygga.

– En europeisk användare, som använder sig av vår plattform har full kontroll över var deras data finns, nycklarna som används för att kryptera deras data, vem som kan få tillgång till deras data och de har möjligheten att neka någon annan än sitt eget team att få tillgång till dessa data.

Vi ber dem prata med kunden

– Om vi får en fråga från en myndighet så är vi bundna till lagen i varje land vi verkar. Vi har starka krypterings- och åtkomstlösningar som skyddar våra kunder, och som gör att inte ens vi har de tekniska möjligheterna att se deras data. Skulle det komma en fråga från en myndighet så kommer vi att be dem prata med kunden, eftersom det bara är de som har de tekniska möjligheterna att svara.

Thomas Kurian säger vidare att deras innovationer inom åtkomsthantering och kryptering hela tiden fortsätter, och att de fått ”fantastisk respons på dessa från sina användare”.

– Vi är helt hängivna våra europeiska kunder och att utöka vårt fotavtryck i Europa och samtidigt möta de krav som europeiska myndigheter ställer på oss.

Sista ordet är inte sagt i den här följetongen.

Under pressträffen talade Thomas Kurian också om hur pandemin påverkat digitaliseringen, och att företag i många fall plötsligt behövt modernisera sin verksamhet.

– Det pågick ju redan ett skifte mot digitalisering i hela världen, men det accelererade betydligt på grund av pandemin. Inom detaljhandeln har man ställt om aggressivt till e-handel, inom industrin till distanstillverkning och inom hälso- och sjukvård till telemedicin.

Googles strategi för att fungera som ett stöd för företagen i detta är att utveckla branschspecifika lösningar, baserade på deras expertis inom dataanalys och maskininlärning.

Satsningar på hybridmoln

En annan faktor som utmärker Google när det gäller den europeiska molnmarknaden är enligt Thomas Kurian strävan efter öppenhet och satsningarna på hybridmoln.

– Vi är hängivna ett öppet ekosystem, där organisationerna får valmöjligheter. Stora företag vill ha molnteknik från flera leverantörer samtidigt som de vill ha färre verktyg. Då måste de verktygen fungera i flera miljöer. Det är därför vi lanserat Anthos-tekniken för att stödja hybridmoln och multicloud-strategier. Man kan också använda till exempel våra maskininlärningsverktyg ovanpå andra moln och i en hybridmiljö.

Bland annat den här strategin har lett till att Google plockat ett antal prestigeaffärer i Europa de senaste månaderna, som Renault, Deutsche Bank, Telefonica och Carrefour.

Sedan tidigare har bolaget en svensk prestigekund i Spotify.

I Sverige är Googles moln högaktuellt av ett annat skäl, nämligen att de ska bygga datacenter i Dalarna. Den här processen är dock i sin linda, och på frågan om hur det går med planerna på datacenter i Sverige, svarar Thomas Kurian:

Det är en process som pågår

– Vi utvärderar alla regioner utefter vilken lokal efterfrågan på latens det finns hos våra kunder, den ekonomiska tillväxten i det landet och våra långsiktiga relationer med kunder. Vi har ett antal etableringar i regionen redan, i länder som Frankrike, Belgien, Nederländerna, UK, och vi har tagit beslut om nya etableringar i Polen, Italien och Spanien. Det är en process som pågår, och vi börjar komma närmare nästa beslutsrunda och när det sker så kommer vi att meddela er.

Ytterligare en fråga som dök upp var om hur Google arbetar med små och medelstora företag – som ju i hög grad tillhör den skara där pandemin tvingat fram en snabb digitalisering:

– Vi förser dem verktyg för att de ska kunna flytta sin verksamhet online. Det är samarbetsverktyg och produktivitetssviten G Suite. De är mycket riktigt många småföretag som flyttar över till det digitala nu. Vi ser det inom detaljhandeln, men det gäller andra verksamheter också, som mindre banker. Det har också skapat en efterfrågan på lösningar som virtuella agenter som kan svara på kundernas frågor. Sådana verktyg har blivit väldigt populära.

Läs mer: Därför gillar handeln Googles moln bättre än AWS och Microsofts