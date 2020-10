– Vi går in i en ny värld. Vill du vara kvar i den gamla ”so be my guest”, svarar Bjørn Kjos på frågan varför han är så pass intresserad av kryptovalutor att han investerat bortåt 40 miljoner kronor i Norges första börs för kryptovalutor. Bjørn Kjos är i Sverige mest känd som den norske affärsmannen som grundade flygbolaget Norwegian.

Intresset för och användningen av kryptovalutor är fortfarande litet jämfört med ekonomin i helhet, men intresset ökar i snabb takt både bland privatpersoner, företag och finansiella institutioner. Men för att omvandla intresse till praktik behövs användarvänliga in- och utgångar som på ett tryggt och säkert sätt, och med regulatorisk efterlevnad, växlar vanliga pengar till framförallt bitcoin eller ether.

På marknaden finns två typer av ingångar att välja på: återförsäljare eller börser som även hanterar vanliga pengar.

Mycket höga avgifter

Återförsäljare är väldigt enkla att använda även för en nybörjare, speciellt svenska återförsäljare som alla kräver bank-id och där betalning kan ske med Swish. Nackdelen är att avgifterna är mycket höga. En annan nackdel med återförsäljarna är att köparen redan behöver ha en plånbok dit kryptovalutan ska skickas.

Börser kräver en aning mer av användaren, men har låga om ens några avgifter och om användaren väljer att lita på börsens säkerhetssystem behövs ingen personlig plånbok eftersom användarens konto definitionsmässigt är en ”custodial wallet” eller omvårdnad plånbok.

Svenska återförsäljare finns sedan flera år, men börserna lyste med sin frånvaro tills ganska nyligen. Sedan en tid finns den svenska börsen Trijo, och nu har även den norska kryptobörsen Norwegian Block Exchange NBX öppnat dörrarna, och välkomnar även svenska kunder.

Om två exempel kan utgöra en trend är det tydligt att skandinaviska kryptobörser öppnar försiktigt med avseende på hur många olika kryptovalutor de erbjuder handel med. På NBX kan man i dagsläget handla med norska kronor och bitcoin, ether och den prisstabila digitala dollarn USD Coin (USDC). Enligt Stig Kjos-Mathisen, vd på NBX, kommer börsen att inom kort erbjuda inväxling av svenska och danska kronor, brittiska pund, euro och amerikanska dollar.

Innovativ betalningslösning

Idén att starta NBX går bak till 2014 och började egentligen som en innovativ betalningslösning för flygbolaget Norwegian.

– Idén var från början att ta fram en betalningslösning som tog bort de avgifter till kortföretagen som vi såg att framförallt kunder i USA var tvungna att betala, säger Bjørn Kjos. Den andra anledningen var att vi såg att kryptovalutor kommer att bli stort.

Stig Kjos-Mathisen vill också lyfta fram att tekniken bakom en eventuell betalningslösning också var en viktig faktor.

– Vi startade NBX som en lösning för flygbolaget, och vi ser att användandet av kryptovalutor ökar, men jag tycker också att infrastrukturen är fantastiskt. Vi tror på betalningar med kryptovalutor. Till en början kommer större företag att hänga på, de har ofta den tekniska kompetensen i huset. Även små företag är intresserade, men då behöver de hjälp med tekniken, säger Stig Kjos-Mathisen.

– Så den ursprungliga idén växte till att hjälpa andra företag att komma in i krypto-världen, och tanken med NBX är att vi ska vara en inkörsport till detta nya system. Vi tror att den traditionella finansbranschen kommer att leva parallellt med krypto under en tid, men de kommer att flytta till de nya tekniska lösningarna som till exempel möjliggör fenomenet med ”Decentralised Finance”, säger Stig Kjos-Mathisen och syftar på de decentraliserade finansiella produkter och och tjänsterna som växer explosionsartat sedan cirka ett år tillbaka.

Stig Kjos-Mathisen, vd på NBX.

Som teknisk plattform använder NBX flera olika molnleverantörer, bland annat en lokal leverantör i Norge, men exakt vilka vill Stig Kjos-Mathisen inte svara på. Men anledningen till att NBX använder fler än en molnlösning har både med riskminimering och skalbarhet att göra.

– Vi kör på flera molntjänster, bland annat en med bas i Norge. Vi har byggt hela systemet från grunden, och vi bygger för att skala globalt, och det är viktigt för att oss att vara ”cloud agnostic”. Vi är inte så stora nu, men när vi växer vill vi kunna sprida risken över flera moln så att vi inte riskerar nedstängning om vi blir utslängda från en leverantör. Men det gör också att vi kan operera i flera regioner.

Större motståndskraft

– Men den kanske viktigaste anledningen bakom vår strategi är att minska risken för ökade kostnader eftersom vi relativt enkelt kan byta leverantör. Det ger oss större motståndskraft och fler möjligheter, säger Stig Kjos-Mathisen.

NBX har valt att utveckla en egen handelsplattform, vilket kanske kan uppfattas som ett något udda val. Handelsplattformar är komplexa applikationer, de måste vara extremt snabba och kraven på säkerheten är skyhöga. Men det är just säkerheten som ligger bakom valet att utveckla eget.

– Utvecklingen av den egna plattformen går bak till 2012. Vi hade tre val att ta ställning till: Köpa en färdig handelsplattform och integrera den i NBX, köpa en existerande börs eller utveckla eget, säger Stig Kjos-Mathisen.

Enligt Stig Kjos-Mathisen föll alternativet att köpa en färdig lösning på att NBX inte kunde göra en grundlig genomlysning av koden, vilket de inte tyckte kändes tillräckligt säkert, och de fick heller ingen inblick i teamen bakom plattformarna så att de kunde förstå om de gjorde ett bra val ur strategisk synvinkel.

Det andra alternativet att köpa en existerande börs föll även det på att NBX inte kunde på insyn i handelsplattformens kod, och därefter återstod endast alternativet att utveckla en egen plattform. Men det tog också mycket längre tid att nå fram till en färdig produkt.

Ett visst motstånd från bankerna

Att starta en kryptobörs i Skandinavien är inte gjort i en handvändning. Utöver de tekniska utmaningarna finns förstås en hel del regulatoriska utmaningar att ta hänsyn till. Till detta kommer också ett visst motstånd både från lagstiftarna och inte minst banker. En trend idag är att allt fler börser och andra aktörer inom kryptovalutor söker, och får, banklicenser för att inte hamna i beroendeställning till traditionella banker.

– Vi har tagit beslut om är att söka banklicens. Vi kommer att bli en digital bank och då kan vi skapa fler tjänster, till exempel lån och sparande. Vi kan också ta på oss en mer strategisk roll som ”custodians” och ha mer digital närvaro. De normala banker vi ser idag kommer att försvinna och ersättas med banker som bygger på blockkedjeteknik. Planen är att lämna in ansökan under första kvartalet nästa år, har vi tur så får vi licensen om ett år, säger Stig Kjos-Mathisen.

Regelverket kryptoföretag måste förhålla sig till är utmanande, men inte bara för att statens lagstiftning utan också för att regelverket är fragmenterat, anser Stig Kjos-Mathisen. Att lagstiftningen inte hänger med den tekniska utvecklingen är inget nytt, och blockkedjetekniken och kryptovalutor utgör inget undantag. Det senare ser dock ut att få en lösning i och med EUs kommande lagpaket för digitala finansiella tjänster, vilket inkluderar kryptovalutor.

Den stora utmaningen

– EU kom i förra veckan med sitt ”digital finance package” för att skapa en standard inom EU för digitala finansiella tjänster. Det kommer att göra det enklare för oss att expandera våra tjänster. Den största utmaningen när det gäller utbudet av kryptovalutor är att få till så kallade fiat-par, där den ena halvan av växlingen är en traditionell valuta. Bankerna är riskmedvetna mot tekniken och mycket skeptiska, och bankreglerna gör det mer eller mindre omöjligt, säger Stig Kjos-Mathisen.

Utvecklingen kring handeln med kryptovalutor har också inneburit att en börs som NBX har fler än ”bara” stora globala börser att förhålla sig till. Det senaste året har sett en ny typ av börs växa fram, och det med besked.

Det handlar om decentraliserade börser, DEX:ar, eller så kallade Automated Market Makers AMM, där användarna själva skapar växlingspar med tillhörande likviditets-pooler och där användarna även satsar kapital i dessa pooler. Som tack får de passiv avkastning från poolens växlingsavgifter. Helt enkelt ”crowdsourcing” av likviditet.

En braksuccé

De som följt utvecklingen inom decentraliserad finans kan bara inte ha missat en spelare som Uniswap. Konceptet är en braksuccé, och omsättningen på bara Uniswap är idag lika stor som för de största globala börserna som Coinbase och Binance. Omsättningen har gått från noll till miljarder dollar på sex månader.

Men de decentraliserade börserna är inte heltäckande i sitt tjänsteutbud – de är bundna till den underliggande blockkedjans infrastruktur – och de är också offer för sin egen framgång. framgången har resulterat i att transaktionsavgifterna på Ethereum-kedjan, som användarna står för själva genom sina digitala plånböcker, är skyhöga. En enkel transaktion kan idag kosta 50 dollar. Ett annat problem är de tekniska riskerna – de smarta kontrakt och protokollstackar som bygger tjänsterna innehåller ibland buggar.

Stig Kjos-Mathisen anser att vanliga centraliserade kryptobörser har mycket kvar att ge. En av anledningarna är att DEX:arna främst vänder sig till hyfsat erfarna användare av kryptovalutor och blockkedjeteknik. För en nybörjare är Uniswap några lärosteg bort.

”En fördel för oss”

– Centraliserade och decentraliserade börser kommer att verka parallellt, det finns plats för båda. DEX:ar klarar inte växlingar mellan valutor på olika blockkedjor, så de kan inte effektivt göra ”cross platform”-transaktioner, och det är en fördel för oss. Och man ska inte glömma en annan sak: Runt om i världen har vi två miljarder människor som är ”unbanked” och det finns fortfarande många som kommer att behöva tjänster inom kryptovalutor. De kommer att gå till spelare som oss för vi gör det enkelt att komma in.

– Du ser också hacket mot Kucoin, hackaren kom över 250 miljoner dollar och han försökte gömma mycket att stölden på Uniswap. Är du ett större företag så kan du inte bli associerad med sådana av svagheter, där har vi har en fördel där vi kan reducera denna typ av risker, säger Stig Kjos-Mathisen.

Enligt Stig Kjos-Mathisen är huvudmålet med NBX att vara en säker ingång till kryptovalutor, att alla ska kunna ta del av ett nytt system på ett enkelt sätt. NBX riktar därför först och främst in sig mot nybörjare, vare sig de är privatpersoner eller företag.

– Nybörjare är enklare att övertyga. De som redan har erfarenhet vet vart de vill vända sig för att få de tjänster de efterfrågar. Vi går framförallt ut i Norden, men det ska vara enkelt att använda och även enkelt att växla mellan protokoll och olika tjänster. Okej, man betalar avgifter, en halv procent, men det är säkert och enkelt, och vi vill ha en starkt fotfäste i Norden innan vi går ut globalt.

Kalla plånböcker

Apropå risken för cyberattacker skyddar NBX kundernas pengar med så kallade kalla plånböcker – hårdvaruplånböcker som hålls offline. I och med det är också tillgångarna försäkrade, något alla seriösa börser lutat sig mot i de fall de blivit hackade de senaste åren. Nu senast gällde det alltså Kucoin, och för halvtannat år sedan gällde det Binance.

– Vi har ett avtal med Ledger och använder deras Vault-plånbok. I det avtalet ingår en försäkring som ersätter eventuella stölder. Vi kommer även att skaffa en separat försäkring när vi blir större. Om du bygger en bank med valv, då vill man inte skapa valvet själv, det vill man att en låssmed gör, därför använder vi Ledger, säger Stig Kjos-Mathisen.

Den norska centralbanken Norges bank utreder likt Sveriges Riksbank ett införande av en e-krona, och Norges bank har även bjudit in kryptoindustrin till dialog om olika tekniska lösningar. Något överraskande har NBX en plan för att ge ut en egen digital krona, en så kallad stablecoin, alltså en kryptovaluta som backas upp av en vanlig valuta och vars värde är knuten till den underliggande valutan i förhållandet ett till ett. Kanske ännu mer överraskande säger Stig Kjos-Mathisen att Norges bank är positiva till initiativet.

Bygger på samma infrastruktur

– Planen är att ge ut en stablecoin bunden till norska kronan. Om man tittar på betalningsinfrastrukturen idag är den känslig, allt bygger på samma infrastruktur. Även om vi har många olika betalningslösningar som betalkort, Apple Pay och Vipps (Norges Swish, reds. anm.), så är det alla lösningar som bygger på samma infrastruktur.

– Vår tanke är att vi kommer att förse samhället med ett alternativ med ett annat system, en annan infrastruktur i botten, och det ger oss större skydd. Det vi också ser i detta är att det är en legobit, en monetär plattform som andra kan bygga finansiella tjänster ovanpå. Norges bank är positiva till detta, de vill omfamna tekniken, samtidigt som de vill skydda sina finansiella verktyg, säger Stig Kjos-Mathisen.

Det många frågar sig gällande kryptovalutor är vad de kan användas för? Så hur blir det med kryptobetalningar på Norwegian? Bjørn Kjos får sista ordet.

– Vi ser att vi kan ta betalt i crypto på Norwegian, tekniken är på plats, men just nu står branschen still på grund av pandemin. Men vi ser att vi kan undvika avgifterna med direkta betalningar. Det kommer förr eller senare.

