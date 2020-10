Norska fintechbolaget Signicat, som jobbar med digital identifiering och signering, har plockat in en ny Nordenchef. Det är Joakim Harging, som närmast kommer från storsatsande Netnordic och tidigare var försäljningschef på TDC, som nu ska få bolaget att fortsätta växa.

– Bolaget har vuxit med 40 procent varje år sedan starten 2006. Förra året köptes Signicat av Nordic Capital, och nu ska vi ta steget ut i Europa och bli marknadsledare inom digital identifiering och signering, säger han.

Även om det är ett norskt bolag har man också en svensk ordförande, Johan Tjärnberg, som tidigare var vd på Bambora.

I dagsläget utgör Danmark, Sverige, Norge och Finland cirka 80 procent av bolagets marknad, men planen framöver är alltså att växa även utanför Norden. Den uttalade ambitionen att “bli den ledande leverantören av Secure ID i Europa”.

Ingen konkurrent till bank-id

Signicats produkter ska underlätta identifiering och signering via internet, särskilt för de bolag som har verksamhet i flera länder. Det handlar alltså inte om en konkurrent till bank-id, utan mer om ett sätt att samla de olika varianter av nationella e-id-lösningar som finns.

– Det är ett spännande läge. Bank-id fungerar superbra men det finns bara i Sverige. Om man jobbar i tio olika länder behöver man ha tio olika varianter. Vi ansluter till de olika nationella standarder som finns i varje land, säger Joakim Harging.

70 procent av bolagets omsättning, som i dagsläget ligger runt en halv miljard kronor, kommer via transaktioner. Av de resterande intäkterna kommer 20 procent via abonnemang av tjänsten och 10 procent från kategorin övrigt, där exempelvis konsulttjänster ingår. Bland bolagets kunder hittar vi bolag som Klarna, If, Telia, Radobank, Allianz, Ikano Banken, Resurs Bank, DNB och Payex.

