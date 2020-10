Nasdaqs planer på att drifta Stockholmsbörsen helt i molnet i framtiden är egentligen en del i en internationell strategi, där bolagets alla 28 marknader ska driftas i molnet inom en tioårsperiod. Vissa ska lyftas upp snabbare än andra.

För Stockholmsbörsens del handlar det om en 5–10-årsperiod, berättar Patrik Färnlöf, som är chef över plattformsutvecklingen på Nasdaq.

I dag drivs börserna i Nasdaqs egna datahallar, men migreringsarbetet har redan påbörjats då de flyttar över alla sina applikationer till en ny teknikstack, en plattform som går under namnet Nasdaq Financial Framework, där de kan dra nytta av mer modern mjukvara – och det är sedan denna som ska migreras upp i molnet.

Vill arbeta med flera leverantörer

Patrik Färnlöf säger att det är de publika molnlösningarna som de har siktet inställt på, men att de satsar på att vara leverantörsoberoende genom en multicloud-strategi, det vill säga att de vill arbeta med flera leverantörer. I dag erbjuder som bekant leverantörer som Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud publika molntjänster. Genom att inte binda upp sig på en leverantör räknar Nasdaq med större flexibilitet.

– Men i dagsläget bygger vi teknik för att den ska kunna stödja allting, både privata moln och publika moln. Vi ser dock det publika molnet som prioriterat, eftersom det ger så stora fördelar sett till tjänsteutbudet och elasticiteten.

Vikten av att flytta över verksamheten till molnet har blivit ännu tydligare nu under coronapandemin, enligt Patrik Färnlöf.

Patrik Färnlöf.

Handeln, informationen, meddelandena och annan börsdata ökade kraftigt under de dramatiska veckorna i mars och april med de plötsliga rasen och sedan återhämtningarna på börserna världen över.

Att då drifta sin it i egna datahallar är svårt. Det kräver hela tiden justeringar, och att man ”måste skruva in mer hårdvara i datahallarna”.

– Vi har sett inte minst nu under pandemin hur viktigt det är med elasticitet. Antalet meddelanden per sekund ökade drastiskt och då är det så viktigt att få in mer datorkraft.

Efterfrågan har ökat rejält

Det här är ett mönster som kunnat urskiljas i flera branscher. Möjligheterna att skala upp verksamheter i molnet har gjort att efterfrågan på de här tjänsterna ökat rejält under coronapandemin, då allt fler organisationer tvingats gå över till digitala lösningar. Dessutom har viruset i en del fall gjort det svårt att fysiskt ta sig till datahallarna, i länder med lockdowns och hårda restriktioner.

Men förutom elasticiteten ser Nasdaq också möjligheter med de verktyg som finns i de stora molnleverantörernas tjänster. Såväl AWS som Microsoft och Google bygger lager av verktyg inom AI, maskininlärning och så vidare ovanpå själva driften.

– Det här är dataintensiva tjänster, och det finns många verktyg i det publika molnet inom till exempel dataanalys som vi kommer att kunna använda oss av.

Hur stora investeringar rör det här sig om och räknar ni med kostnadsbesparingar när ni går från egna datahallar till molnet?

– Jag har inga siffror på det, men det är heller inte det viktigaste, säger Patrik Färnlöf. Det vi tittar på nu är möjligheterna det här ger. Vi kan bli mer responsiva till våra marknader och mjukvaruutvecklingen kan gå så mycket snabbare, det är det som är drivkrafterna.

