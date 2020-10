Häromdagen släpptes Central bank digital currencies: foundational principles and core features, en ny rapport från Sveriges Riksbank, The Bank of Canada, European Central Bank, Bank of Japan, Swiss National Bank, Bank of England, Board of Governors of the Federal Reserve och Bank for International Settlements.

I rapporten uppmanas världens länder att ta fram egna digitala valutor innan användningen av kryptovalutor som Bitcoin eller andra valutor som Facebooks Libra fått en så stor utbredning att centralbankernas roll marginaliseras.

Vidare rekommenderas att nya digitala valutor ska ha samma värde som kontanter och att det inte ska finnas någon mellanhand vid växling. Med andra ord ska en eventuell e-krona inte vara värd mer eller mindre än en vanlig krona, något som borde öka acceptansen för valutan.

I sammanhanget bör det påpekas att Sveriges Riksbank ännu inte har fattat ett formellt beslut om att införa en e-krona, men det tros bara vara en tidsfråga innan valutan blir verklighet.

