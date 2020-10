Kina har nu börjat testa en digital version av sin valuta yuan i Shenzhen. Under vecka 41 ska staden lotta ut totalt 10 miljoner yuan till 50 000 slumpmässigt utvalda invånerare som nu fått 200 yuan, cirka 260 kronor, var i ett digitalt rött kuvert. Pengarna går att lösa in via en officiell app och kan sedan användas i över 3000 olika affärer i staden, rapporterar Techcrunch.

Digitala yuan är inte någon kryptovaluta utan en digital motsvarighet till kontanter som hanteras av Kinas folkbank. Tanken är att den digitala valutan ska fungera som ett tillbehör, snarare än som en ersättning, till tredjepartsappar som Wechat Pay och Alipay. Användandet av kontanter minskar kraftigt i Kina och tanken är att den digitala valutan ska hjälpa landet få bättre koll på hur cirkulationen av pengar ser ut. Något som exempelvis skulle kunna användas för att motarbeta korruption.

Som nästa steg i projektet kommer Shenzhen att lansera en ny innovationsplattform för fintech. Staden kommer också ha en fortsatt central roll för att forska kring och utveckla digitala yuan. Den digitala valutan kommer också att testas i ytterligare tre städer.

Läs också: Uppgifter - Kina förbereder granskning av Google