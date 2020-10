Exakt hur det som brukar kallas det nya normala kommer gestalta sig är det nog fortfarande för tidigt att säga. Men det råder ingen större tvekan om att det gamla sättet att arbeta som gällde innan pandemin kommer att ändras.

Vi har frågat nio stora bolags organisationer hur deras tankar går kring det svenska huvudkontoret. Några stora flyttplaner verkar det inte finnas, men däremot framgår det också tydligt att man tittar på nya användningsområden för de befintliga lokalerna, och att förvärv numera inte nödvändigtvis innebär att man behöver mer konstorsyta.

Behöver ert huvudkontor vara så stort som det är idag, eller finns det planer på att minska ytor eller eventuellt flytta till mindre för att spara pengar?

Henrik Byström, affärsområdeschef för Modern Workplace på Microsoft Sverige.

– Vi flyttade till vårt nya kontor i centrala Stockholm förra hösten och planerar att sitta kvar här. För oss är det inte bara ett kontor, utan snarare ett nav som knyter samman allt samarbete mellan Microsoft, våra anställda och omvärlden. Tillsammans skapar vi nya möjligheter att samarbeta, lära av varandra och göra skillnad i samhället.

Övertygade om att samarbete berikar

– Vi etablerade redan 2012 det vi kallar för Det Nya Arbetslivet, där vi definierar arbete som något man gör, inte en plats man går till. Sen dess har vi förändrat vårt sätt att arbeta där vi kombinerar distansarbete från många olika platser med arbete på vårt kontor. Flytten till centrala Stockholm förra hösten var nästa steg i utvecklingen av Det Nya Arbetslivet där vi fortsätter minska vår kontorsyta, men även utvecklar hur vi använder vårt kontor. Nu är tre fjärdedelar av kontoret öppet för kunder och partner, designat med kreativitet, samarbete och fokusmöjligheter som utgångspunkt. Vi är övertygade om att samarbete berikar och kommer göra både oss och vår omvärld bättre.

John Karnblad, Skandinavienchef på CGI

– Vi kommer säkerligen att se ett stort intresse för att förlägga arbetet, eller delar av det, hemma. Samtidigt har vi sett ett växande behov bland våra medarbetare av att träffas i olika sammanhang, till exempel för att samarbeta kring olika projekt där de digitala samarbetsplattformarna inte ger samma möjligheter.

– Innan pandemin gick utvecklingen snarare mot att samla kompetenser i campus-miljöer för att främja kreativitet och kunskapsöverföring. Samtidigt kan man inte förneka hur effektivt det är för många att arbeta hemifrån. Alla som inte måste vara på kontoret arbetar hemifrån sedan i mars 2020 och vi har ingen brådska med att få tillbaka alla till kontoren. Men jag tror inte att vi kommer att fatta några långsiktiga beslut om vår framtida arbetsmiljö än på ett tag.

Per Nordin, kommunikationsansvarig Tietoevry

– Vi ser fram emot att flytta till Arenastaden 2022 och med etableringen av vårt nya svenska huvudkontor minskar vi den totala ytan och antalet kontor drastiskt. Detta sker samtidigt som vi utvidgar med fler co-working-kontor runt om i Stockholm och andra städer där vi är verksamma. Visionen för vårt nya svenska huvudkontor är att skapa en samlingsplats för medarbetare, kunder och partners, där vi tillsammans kan skapa framtidens digitala lösningar. Pandemin har påskyndat behovet att se över våra kontor och vi tittar just nu på vilka typer av ytor och lösningar som krävs i ett nytt normalläge. För oss är kontoren fortsatt viktiga sociala ytor men som i mindre utsträckning kommer att utgöras av fasta ytor och placeringar.

Finns inte en universallösning

– Distansarbetet ger inte bara vissa ekonomiska besparingar, utan också möjligheter att minska vår totala inverkan på miljön med minskat resande och en ökad livskvalitet för våra medarbetare. Samtidigt ställs det vissa krav på oss som exempelvis förutsätter en fast placering i våra kontor eller ute hos kunder. Det finns därför inte en universallösning som kommer att gälla eller funka för alla, men ett alternativ vi tittar på är bland annat att etablera co-working areas för att skapa hög flexibilitet för våra anställda, som komplement till våra kontor och det egna hemmet.

Rozita Dadras.

Rozita Dadras, hr-ansvarig IBM Nordic

– IBM har sedan tidigare möjliggjort för anställda att i stor utsträckning välja varifrån man vill arbeta. Vi har nyligen anpassat och moderniserat våra kontor, inte bara i Stockholm utan även i övriga landet som Göteborg och Malmö. Detta just för att erbjuda en mer flexibel miljö som underlättar att mötas för nyskapande och co-creation, både med personer på plats samt med deltagare på distans.

– Vi fortsätter att kontinuerligt se över vilka behov som finns, visst finns det en kostnadsaspekt men även att vi kan tillhandahålla miljöer som efterfrågas och underlättar för våra anställda. Interna undersökningar som vi gör löpande visar tydligt att man fortsatt vill ha tillgång till kontor och mötesplatser, men att det skall vara efter behov. Behovet och värdet av att kunna mötas även fysiskt är betydande, inte minst för de sociala aspekterna och att känna tillhörighet.

Lisa Eklöf, hr-chef Atea

– Vi har precis renoverat vårt huvudkontor. Så vi har det mycket fint och nytt just nu. I besluten kring detta, som togs långt innan covids utbrott, valde vi att förändra lokalerna något, vilket innebar att vi disponerade om ytan något för att få plats men i stort sett samma totalyta.

– Vi hade i planen att utöka mer men det kommer vi inte göra som det ser ut just nu. Det är svårt att sia om hur situationen kommer se ut när vi flyttat oss förbi pandemin, men vi ser i dagsläget inte att vi ska minska lokalerna. Vi ser heller inte att vi kommer flytta eller byta lokation.

Tomas Wanselius.

Tomas Wanselius, vd Advania

– Vi tror som många andra att det nya normala är att arbeta hemma och att det kommer att stanna även efter covid. Men vi på Advania tror på att våra medarbetare vill fortsätta att träffas för att utbyta erfarenheter, synka projekt, starta nya projekt, ha innovationsmöten och introducera nya medarbetare med mera. Vi kommer anpassa våra lokaler för att möta dessa nya krav, med fler och större ytor på våra kontor där det blir lättare att genomföra innovativa möten. Vi kommer inte att stänga några av våra 13 kontor runt om i landet, utan förändra dem till det nya normala. Vi tänker inte spara pengar på viktigaste vi har.

Mycket tydliga regler

– Det är viktigt att samtidigt arbeta med hemarbetsplatsen i framtiden. Tyvärr kan man ju läsa att psykisk ohälsa ökar, likaså arbetsskador på grund av att man arbetat felaktigt i hemmet. Vi har under hela covid-perioden haft våra kontor öppna för medarbetare som inte klarar av att arbeta hemma, såklart med mycket tydliga regler om att medarbetaren och hens familj är helt friska.

Caroline Segersteen Runervik, affärsenhetschef Industry and Public sector på Capgemini

– På Capgemini anpassar vi oss till the new normal genom att erbjuda alla våra anställda världen över en flexibel arbetsmodell och de erbjuds också verktyg och utrustning för att möjliggöra detta. Detta bygger på en förtroendebaserad ledningskultur. Vi arbetar också med regelbunden närvaro på jobbet och kontoren som en samlande punkt för att skapa välmående hos våra anställda.

– Därmed planerar vi inte att minska våra kontorsytor. Vi ser fortsatt att det är viktigt att också kunna träffas regelbundet och som en del av den flexibla arbetsmodell vi erbjuder ska våra anställda också kunna välja att arbeta från kontoret. Dock alltid med den anställdes säkerhet i första rummet.

Jens Lööw, finanschef Iver

– Hur vi ska hanterar frågan om huvudkontor är att vi kommer att utvärdera frågan utifrån hur marknaden pandemin utvecklas framåt. Iver och många med oss, ser ju förändrade arbetsmönster och behöver, innan ett slutligt beslut kan fattas, se hur det nya normala kommer att se ut.

Jobbar mer flexibelt hemifrån

– I den diskussion vi idag har så har vi insett, på grund av pandemin, att vi klarar av att jobba mer flexibelt hemifrån varför vi framåt inte kommer att behöva sitta med extra lokalytor för att kunna hantera expansion på samma sätt som tidigare utan att vi då snarare kan jobba mer hemifrån istället och det är mer flexibelt jämfört med hur vi traditionellt tänkt och arbetat.

Eva Ernfors, kommunikationschef Dustin

– Vi har digital first som princip, det vill säga att man jobbar där det passar en bäst även om kontoret är en bra plats för att mötas och interagera med kollegor eller sitta och jobba helt ostört, beroende på vilket behov man har. Just nu jobbar ju alla som kan hemma och även om det inte går att förutspå exakt hur det kommer se ut när man kan börja komma tillbaka till kontoren igen så kommer de positiva delarna med större flexibilitet exempelvis definitivt påverka hur många som kommer vara på kontoret samtidigt.

– Vi gjorde om till ett helt aktivitetsbaserat kontor efter årsskiftet och det gör att vi redan idag har stor flexibilitet. Exempelvis så har bolag som vi förvärvat kunnat flytta in i våra lokaler utan att vi har behövt utöka lokalytan. Så vi ser inte framför oss just nu att minska kontorsytorna, men däremot att vi inte behöver utöka dem när vi blir fler. Minskar behovet av skrivbordsplatser så kan vi skapa fler samarbetsytor etc vilket är viktigt när man kanske jobbar mer på distans och använder kontoret för att interagera med kollegor.

