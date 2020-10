ALIS, som står för administration av litterära rättigheter i Sverige, är författares och skribenters motsvarighet till musikskaparnas Stim. Det blev Human IT som tog hem organisationens uppdrag att bygga ett nytt it-system.

Det nya systemet som just nu byggs för fullt syftar till att effektivisera hanteringen av rättigheter och ersättningar till upphovspersoner och rättighetshavare. Lösningen ska bli helt digital och kommer enligt Human IT att använda de senaste verktygen på marknaden. Leveransen sker från Human IT:s utvecklingscenter i Malmö och målet är att lösningen ska kunna levereras redan vid årsskiftet.

Totalt förvaltar ALIS runt 4 000 anslutna upphovspersoners litterära rättigheter, och betalar ut ersättningar från olika kollektiva avtal till såväl anslutna som icke-anslutna rättighetshavare.

– Det är spännande att få arbeta tillsammans med ALIS och hjälpa dem på deras digitaliseringsresa. Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra kunder med liknande lösningar. Sedan en tid har vi ett eget utvecklingscenter i Malmö där vi hjälper flera kunder och genom detta lyckas vi attrahera flera av marknadens absolut bästa konsulter, säger Markus Närenbäck, vd på Human IT Sverige.

Läs också: Lättläst uppdrag för svårlästa konsultbolaget