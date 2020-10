Att Solita till slut valt att etablera sig i sitt västra grannland har flera orsaker. Och jämfört med bolagets andra etableringar på nya marknader har det gått fort. I dagsläget utgörs den svenska styrkan av runt 120 personer, vilket innebär att det är drygt tio procent av den totala Solitastyrkan på 1 100, där den absoluta majoriteten, cirka 850, finns hemma i Finland.

Huvudinriktningen för Solita är att hjälpa kunderna bli datadrivna, där man går från idé till utförande med tjänster inom exempelvis data science, AI och maskininlärning samt information management, api-management och process excellence. Verksamheten är indelad i fyra olika områden: cloud & connectivity, data, design och development.

Mest en formalitet

Solita började planera för den svenska marknaden 2017, sedan började man etablera sig under 2018 men det var 2019 det tog fart på allvar då man köpte två svenska bolag på kort tid, Sparks och Ferrologic. Sedan 1 oktober är Ferrologic också helt integrerat hos sin nya ägare, och har även flyttat in i Solitas lokaler, vilket i rådande pandemi till stor del mest är en formalitet eftersom bara ett fåtal personer är på jobbet samtidigt.

– Sparks jobbar med data warehouse och visualisering och är nära partner med bolag som Snowflake och Tableau medan Ferrologic främst stärker Solita inom cloud & connectivity och data science, säger Petronella Posti, som är bolagets sälj- och marknadschef i Sverige.

Och det är just där etableringen i Sverige skiljer sig markant från när Solita etablerat sig i de fyra andra länder bolaget är verksamt i: Estland, Danmark, Belgien och Tyskland.

Att köpa sig in på en ny marknad är ett vanligt tillvägagångssätt, men för Solita är etableringen i Sverige snarare ett undantag. Sedan bolaget grundades som en spinoff från Nokia 1996 har man faktiskt bara gjort tre förvärv, och två av dessa skedde alltså förra året på den svenska marknaden. Det tredje bolaget, utöver Sparks och Ferrologic, skedde i Finland 2016, när man köpte service design-företaget Palmu.

En perfekt matchning

– Vi har stark tro på organisk tillväxt. Vi har en helt annan strategi i andra länder. Här handlade det om en perfekt matchning, säger Sverige-vd Pekka Ahola.

– Dessutom behöver vi lokala resurser och det tar tid att rekrytera. Vi hade egentligen inga planer alls på att köpa två bolag. Som kulturbolag kan man inte leva på förvärv. Vi var väldigt nöjda med att ha gjort ett förvärv men så hittade vi ett till som passade perfekt, fyller Petronella Posti i.

Det hon syftar på med begreppet kulturbolag är den utvecklardrivna kultur som finns på Solita, där konsulterna står i centrum och ses som den i särklass viktigaste tillgången, vilket också gör att bolagets erbjudande till stor del drivs på av medarbetarnas entusiasm.

– Våra konsulter har många olika typer av bakgrund, men i moderna molnmiljöer och molnbaserade dataplattformar är det meriterande att ha utvecklar- och programmeringsbakgrund, även om man inte nödvändigtvis behöver ha jobbat med data warehouse och data lakes tidigare för att kunna lära sig arbetet. Molnet har gjort arbetet med data lite annorlunda än det var för fem år sedan. Vi har ett just do it-tänkande där vi uppmuntrar våra anställda att ta initiativ istället för att be om lov. Det gör inget om det blir fel för då lär vi oss av det och ser det som en erfarenhet till nästa gång, säger Petronella Posti och konstaterar att det inte minst driver på vilka partner man vill jobba med.

Snabba med nya lösningar

– Det är en av våra absolut största styrkor då vi kan vara snabba med nya lösningar och anpassa oss till rådande situationer på marknaden. Vi jobbar med de nyaste och vassaste lösningarna rent tekniskt, och förslag till nya teknologier kommer oftast från konsulterna.

Bland de viktigaste partner Solita jobbar med nämns namn som AWS, Microsoft, Google, Snowflake och Tableau. Och som AWS-partner var man väldigt tidigt ute, långt innan molnjätten etablerade sig i Norden.

– Vi började jobba med AWS redan 2011. Det var våra mjukvaruutvecklare som pushade oss i den riktningen, eftersom de såg att det där var något som vi verkligen behövde, konstaterar Pekka Ahola.

Det sedan länge upparbetade partnerskapet med AWS var också en bidragande orsak att Solita etablerade sig i Sverige.

– Finland började bli lite litet för oss, och AWS ville ha en solid partner på den svenska marknaden. Det har varit ett helt annat tempo i Finland med utvecklingen mot molnet. Norden långt framme där, men Finland ligger längst fram i Norden och AWS hade inte den typen av partner i Sverige. Och när jag började på Solita var man inte ens nära Finland, men nu börjar faktiskt till och med bankerna vakna, säger Petronella Posti.

Svårt att avgöra

På frågan vilket bolag man ser som huvudkonkurrent i Sverige, eller vilket som är Solitas svenska motsvarighet konstaterar duon att det är svårt att avgöra. Eftersom man enbart jobbar mest med de riktigt stora bolagen så är de vanligaste konkurrenter man möter jättar som Cognizant, Capgemini och CGI, eller mindre bolag som specialiserat sig inom ett visst område. Bland Solitas kunder på den svenska marknaden hittar vi bolag som Assa Abloy, Scania och Tele2.

Hur stora ska ni bli i Sverige?

– The sky is the limit. Vi är 850 i Finland och den svenska marknaden är mer än dubbelt så stor som den finska i och med att många globala storbolag finns här, så det är bara att räkna, säger Petronella Posti.

– Tajmingen är väldigt bra och vi kommer accelerera vår tillväxt. Det finns många stora organisationer som kämpar med de här frågorna och det finns mycket att göra på många företag.

Pekka Ahola konstaterar dock att ett bolags storlek inte har samma avgörande betydelse idag som det hade tidigare.

– Storlek är inte lika intressant i sig själv längre. Nu handlar det om den som lär sig snabbast och anammar ny teknik på snabbast sätt, säger han.

Läs också: EU ska pytsa in massor av miljarder för att skapa europeiskt moln