Hackargruppen Darkside har i ett inlägg på darknet postat två kvitton på bitcoin motsvarande cirka 87 500 kronor som donerats till välgörenhetsorganisationerna Children International och The Water Project via den kryptobaserade donationstjänsten The Giving Block.

Darkside säger att de tagit flera miljoner dollar från företag som de nu vill använda för att göra världen till en bättre plats, rapporterar BBC.

Experter vid säkerhetfirman Emsisoft säger att det är oklart vad de kriminella hoppas åstadkomma med sina donationer.

"Kanske vill de lätta på sina skuldkänslor eller så vill de ses som Robin Hood-figurer snarare än samvetslösa utpressare", säger Brett Callow vid Emsisoft.

Oavsett tros detta vara första gången som en ransomware-grupp donerat delar av sin vinst till välgörenhet.

Children International har sagt att de inte kommer behålla pengarna och The Giving Block säger att de nu håller på att utreda om pengarna var stulna. I så fall kommer de återbördas till sina rättmätiga ägare.

