I tisdags kom beskedet från Post- och telestyrelsen, PTS, att den svenska 5g-utrullningen inte får genomföras med produkter från de kinesiska leverantörerna Huawei och ZTE. Ett beslut som tagits i samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, och som syftar till att skydda Sveriges säkerhet.

Att av svenska staten pekas ut som en säkerhetsrisk är så klart ett hårt slag för de kinesiska bolagens svenska verksamheter. Vi har tidigare skrivit en hel del om Huaweis satsning på den svenska enterprisemarknaden, där man framför allt säljer produkter för datacenter som servrar, lagring, nätverk och diverse molnlösningar, och tampas med amerikanska jättar som HPE, Dell, Netapp och Cisco om partnerledets gunst. Det arbetet lär knappast bli lättare efter gårdagens besked.

Risk att kunder ryggar tillbaka

De Huaweipartner vi varit i kontakt med är ganska fåordiga eller har valt att inte kommentera det rådande läget överhuvudtaget. Samtliga partner poängterar att de inte jobbar med de produkter som skulle ha varit aktuella vid en 5g-utrullning. Men även när det gäller andra produkter så finns det risk att kunder ryggar tillbaka.

– Det är inget större tvivel om att det knappast gör det enklare att sälja Huaweiteknik. Det skulle vara att ljuga att påstå det, säger Jes Kongsmark, vd på distributören Arrow ECS i Sverige och fortsätter:

– De har ett väldigt bra partnerprogram och väldigt bra priser, men det vore lögn att säga att det här innebär vind i seglen och sol i ryggen. Samtidigt är det inte vår uppgift att fixa Huaweis politiska problem, utan det är en fajt som Huawei måste ta.

Norska systemintegratören Netnordic, som just nu satsar stort i Norden, fick priset som Networking Partner of the Year i Norge på Huaweis nordiska partnergala tidigare i år. Bolagets koncernchef Jarl Øverby säger att man följer den efterfrågan som finns på marknaden.

Har alternativa produkter

– Vi som partner kan bara agera på marknaden, och vi har alternativa produkter så det är egentligen inte något problem för oss, säger han.

Även Jarl Øverby konstaterar att han och Netnordic har svårt att kunna påverka storpolitiken.

– Vårt partnerskap med Huawei är väldigt begränsat. Vi har några kunder i Norge som historiskt har etablerat sin plattform på deras produkter, men hos våra andra nordiska kunder har vi inte så mycket processer med Huawei, så det får inte så mycket inverkan på vår verksamhet. Tack och lov har vi fler alternativ att luta oss mot, säger han.

