E-handelsjätten Amazon har nu lanserat ett nytt program, Amazon Shopper Panel, där deltagare får betalt för att fylla i undersökningar och dela med sig av inforomation om köp de gör utanför Amazon.com, rapporterar Techcrunch.

Deltagare i programmet uppmanas skicka in tio kvitton varje månad via en app på köp som gjorts på andra sajter eller rentav i matbutiker, apotek, biografer, nöjesfält och restauranger. Ingen av Amazons egna butiker, så som Whole Foods, räknas.

Amazon säger att känslig data på kvittona, så som receptbelagd medicin, kommer att raderas. Övrig personlig information lagras av Amazon enligt deras policy. Det kommer finnas möjlighet för användare att radera tidigare uppladdade kvitton.

Amazon säger att de kan komma att använda datan för att förbättra sökresultatet och produkturvalet på tjänster som Amazon.com, Whole Foods och Prime Video.

Som belöning får deltagare tio dollar som kan användas via Amazons tjänster eller skänkas till välgörenhet. Deltagare kan också få ytterligare belöningar när de genomför olika kundundersökningar.

Programmet är än så länge bara tillgänligt för inbjudna deltagare i USA.

