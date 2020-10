Under måndagen höll den amerikanska demokratiska kongressledamoten Alexandra Ocasio-Cortez en livesändning av det populära spelet Among Us via Twitch för att uppmana tittare att gå ut och rösta i det amerikanska valet den 3 november.

Livesändningen som genomfördes med Twitch-kändisarna Hasan Piker och Pokimane samt kongressledamoten Omar Ilhan lockade en storpublik på över 439 000 samtidiga tittare, vilket är tredje mest någonsin på plattformen.

Alexandra Ocasio-Cortez har tidigare genomfört liknande politiska kampanjer via spel. I början av 2019 gästade hon en livesändning av Donkey Kong 64 som Harry "H.Bomberguy" Brewis anordnade för att samla in pengar till transorganisationen Mermaids och i juni 2020 besökte hon väljares öar i Animal Crossing: New Horizon.

Sedan tidigare har även den demokratiska senatorn Bernie Sanders och USA:s president Donald Trump egna Twitch-kanalar men har använt dessa för att sända tal snarare än spela spel. Demokraternas presidentkandidat Joe Biden har ingen Twitch-kanal men däremot en ö i Animal Crossing: New Horizons.

