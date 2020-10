EU har satt upp som målsättning att det ska investeras 10 miljarder euro under de närmaste sju åren för att bygga upp en egen europeisk molnindustri.

Det här framgår av en gemensam deklaration som 27 EU-stater undertecknade förra veckan. I denna, som går under namnet "Building the next generation cloud for businesses and the public sector in the EU" framgår bland att ska upprättas ett partnerskap för att underlätta europeiska molnprojekt.

Några fler detaljer om hur de här miljarderna ska satsas finns inte i dagsläget.

EU-kommissionen ska investera två miljarder euro från befintliga EU-program och resten av pengarna ska komma från industrin och medlemsstaterna, är tanken.

I den här deklarationen framgår att alliansen ska ha mandat att utveckla affärs-, investerings- och implementeringsplaner för europeisk molnteknik i den offentliga och privata sektorn.

De ska också skapa gemensamma europeiska standarder och regler för att hjälpa små och medelstora företag och offentlig sektor att använda sig av molnteknik.

Välkomnar beskedet

Ett svenskt bolag som välkomnar det här beskedet är infrastrukturleverantören City Network. Vd:n Johan Christensen säger att utvecklingen framför allt drivs av Tyskland och Frankrike, ofta kallade EU:s lokomotiv. De båda länderna håller också på att jobba fram en gemensam europeisk molninfrastruktur under namnet Gaia-X. Det är dock ingen infrastruktur i bemärkelsen att de ska bygga upp datacenter, utan ska snarare ses som ett standardiseringsorgan.

– Det är väldigt positivt att EU fått upp ögonen för det här, säger Johan Christenson. Tyskland och Frankrike har under en längre tid visat oro för att det inte finns europeiska alternativ och det är därför de skapat Gaia-X.

City Network har självt anslutit sig till Gaia-X. Johan Christenson säger att det finns tre drivkrafter för det här projektet. Den första är att det finns en oro från EU;s sida att den europeiska marknaden blir för beroende av ett fåtal aktörer inom molninfrastruktur, det vill säga de amerikanska molnjättarna.

Den andra är den legala aspekten där lagstiftningen mellan EU och USA runt dataskydd inte matchar.

Den tredje drivkraften är att EU går miste om långsiktig innovation om det inte finns en europeisk molnindustri.

Skatteverket ska hålla koll

– Det är ju utifrån det som Gaia-X skapats och nu kommer de första tjänsterna att lanseras under första kvartalet. Nu har regeringen också gett Skatteverket i uppdrag att hålla koll på det här.

När det gäller de tio miljarder euro som EU har som målsättning att satsa i europeisk molnteknik är det ännu inte specificerat hur de pengarna ska användas. Men Johan Christenson tror att en del kommer att gå till att bygga upp de ramverk som just nu är under utveckling, men han hoppas också att en del går till att köpa in tjänster från de europeiska leverantörer som utvecklar de här tjänsterna.

– Europeiska leverantörer har större möjligheter att följa den europeiska lagstiftningen, och det krävs att man börjar titta på de alternativen. Det här är en chans att bygga en ny basnäring i Europa.

Läs mer: Så tacklar AWS myndigheternas molnbryderi – skräddarsyr program för Sverige