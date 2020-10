Det händer ibland att kriminella hackergrupper lägger ned sin verksamhet. GandCrab till exempel slutade verka under 2019. Nu pekar allt mot att gruppen Maze lägger ned sin verksamhet. Det är i vart fall vad de själva skriver på sin nyhetssajt, jo de har en sådan, och det märks också på andra sätt att de markant dragit ned på aktiviteten.

Maze drog igång sin sinistra verksamhet 2019 och hann alltså operera i halvtannat år, men under den tiden hann gruppen med att både innovera sin teknik och taktik, och förstås ett antal spektakulära attacker, skriver Bleeping Computer.

Dubbel utpressning

Det var Maze som drog igång trenden att både stjäla data och placera ut gisslanprogram i samma attack, alltså en slags dubbel utpressning, vilket är ganska vanligt idag, och Maze introducerade ett slags taktiska samarbeten med andra grupper så att en grupp löste själva intrånget medan en annan grupp placerade ut gisslanprogrammet.

Bägge kunde sedan dela på bytet. Detta är också något man ser allt oftare idag, alltså en specialisering bland grupper som sedan köper eller byter teknik med varandra som en slags moduler.

Slutligen var och är Maze ovanligt publika med en egen nyhetssajt och andra kanaler där de publicerar sina hacks och inte minst stulna data i utpressningssyfte. Medlemmar i Maze kunde även låta sig medverka i media.

Hann ställa till en hel del skada

I skrivande stund har gruppen tagit bort de flesta av sina publiceringar, utom ett fåtal företag som fortfarande inte betalat. Det är brukligt att kriminella hackergrupper släpper sin huvudnyckel när de lägger ned verksamheten; man kan bara hoppas att Maze gör detsamma för att ge tillbaka en smula till sina offer.

Tyvärr hann Maze ställa till en hel del skada under sin tid, bland andra Southwire, City of Pensacola, Canon, LG Electronics, Xerox och många andra har drabbats av deras attacker, med all sannolikhet till enorma kostnader för offren och samhället.

