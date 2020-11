Varningarna om attacker mot sjukvården har duggat tätt den senaste tiden. Förra veckan gick tre amerikanska säkerhetsmyndigheter, CISA, FBI och HHS (Hälso- och socialdepartementet), ut med en gemensam uppmaning till de amerikanska vårdaktörerna att vara extra uppmärksamma på gisslanattacker, så kallad ransomware.

De amerikanska myndigheterna har all anledning till oro. Bara förra veckan har rapporter kommit om att sex sjukhus drabbats av gisslanprogrammet Ryuk.

Situationen ser inte mycket bättre ut i Europa. I slutet av oktober smittades franska outsourcingföretaget Sopra Steria, som visserligen inte är en vårdgivare, men företaget är driftoperatör för det brittiska sjukvårdssystemet NHS. Även Sopra Steria tycks ha smittats av Ryuk. Någon vecka tidigare avled en patient i Tyskland under en ambulanstransport på grund av en gisslanattack mot universitetssjukhuset i Düsseldorf.

De tre amerikanska myndigheterna skriver i sin varning att de har trovärdig information om ökande cyberhot och nära förestående attacker mot sjukvården. Det är förstås inte en vild gissning att de cyberkriminella försöker utnyttja den rådande situationen med corona-pandemin och den redan stora pressen på vårdsystemet.

Går ut med en varning

Det finns ingen anledning att tro att det svenska vårdsystemet skulle vara förskonat från denna typ av cyberhot; den generella ökade hotbilden mot vården gäller även Sverige, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, går nu via sin enhet Cert-SE ut med en varning på samma tema som den amerikanska, till de svenska vårdaktörerna.

– Under våren och framåt har vi sett samma sak som kollegorna i USA, att gisslanattackerna generellt är på ökande. Vi delar information med motsvarande myndigheter runt om i världen och vi började tidigt ta fram en plan för hur vi kan stötta vården under corona. Vården är redan ansträngd och får inte dessutom slås ut av ransomware, säger Peter Jonegård, enhetschef på enheten för incidenthantering, som är en del av funktionen Cert-SE.

– Det är en kombination av två saker som är oroande. Dels att ransomware ökar kraftigt med fler och fler fall mot mål som de cyberkriminella tror kommer betala lösensumman, dels att sjukvården just nu är under press på grund av pandemin och det vore väldigt synd om något händer just nu.

Peter Jonegård kan dock inte bekräfta att de cyberkriminella har siktet inställt just på vårdsystemet i Sverige, eller att Cert-SE sett tecken på nära förestående attacker mot Sverige, men säger samtidigt att attackerna just nu är många och kan slå brett.

Har vuxit ordentligt

– Man riktar sig mot allt möjligt som man tror kommer att betala, men det är det att ransomware sedan 2014 har vuxit ordentligt och nu är det rätt mycket där ute. Vården i Sverige kan drabbas i lika hög grad som alla andra.

Även om Peter Jonegård inte vill gå så långt som att varna för förestående specifika attacker mot den svenska vården, skriver Cert-SE i en artikel publicerad i veckan att ”vi har sett tecken på kampanjer som riktas mot Sverige, exempelvis Emotet, samt förekomst av intrång och ransomware hos svenska organisationer de senaste åren”.

Enligt Peter Jonegård har gisslanattackerna på senare tid ändrat tillvägagångssätt och metodik. I början infekterades en lokal dator så fort användaren klickade på en skadlig länk eller öppnade en fil. Den skadliga koden försökte sedan sprida sig inom organisationen genom exempelvis delade kataloger. Men detta lärde man sig att detektera och begränsa.

Idag sker attackerna i fler steg.

– Man tar sig in genom ett dataintrång och gör sig till elak administratör, man ser till att få de rätta rättigheterna. Sedan skjuter man ut ransomware i hela organisationen. Inte sällan har man dessutom då redan sett till att sabba backuperna, säger Peter Jonegård.

Avsevärt ökad belastning

Enligt Peter Jonegård är risken med en attack mot vården att det tekniska it-stödet slås ut och personalen tvingas falla tillbaka på manuell hantering, eller för att uttrycka det mer konkret – papper och penna. Detta skulle innebära en avsevärt ökad belastning i ett redan jobbigt läge.

Hur väl de svenska vårdaktörerna står rustade mot gisslanattacker varierar beroende på vårdaktören och hur skyddsvärda data de hanterar. Det finns enligt Peter Jonegård exempel på både bättre och sämre it-säkerhet inom vården.

– Av naturliga skäl ska de först och främst få ut sin vård, och ofta under högt tryck, och it ska vara ett stöd i det. Bara en del av budgeten går till it-säkerhet, och det är kanske inte det mest prioriterade området. Det är ofta svårt att räkna hem it-säkerhet. Dessutom är det vanligt bland vårdsystem att de inte kan eller får uppdateras då det kan äventyra den medicinska certifieringen, och de kanske inte heller kan segmenteras bort i nätverket. Så det är både högt och lågt, säger Peter Jonegård.

Den 9 juni gav MSB ut en rapport, Öka motståndskraften mot ransomware, riktad till hälso- och sjukvårdssektorn med rekommendationer för hur vårdorganisationer ska skydda sig mot gisslanattacker. Peter Jonegård pekar på den rapporten som en bra utgångspunkt för hur vårdorganisationer bör rusta sig.

Tar fram anpassad information

– Sedan den senaste veckan skickar vi också vidare informationen från CISA om aktuella ransomware-attacker. Vi för en kontinuerlig dialog med ett tjugotal organisationer inom it-säkerhet och vårdsektorn för att sprida uppmärksamheten om hoten. Vi tar också fram anpassad information om specifika hot, säger Peter Jonegård.

– Det finns all anledning för vården att förbereda sig.

På frågan om betalning av lösensumman eller inte är Peter Jonegård mycket tydlig.

– Vi ska inte betala. Detta kommer hålla på tills folk slutar betala. Jag har förståelse för att en snabb lösning i en krissituation är frestande, men jag tycker det är egoistiskt och kortsiktigt att betala. Vad är det som säger att de inte gör intrång hos dig igen, eller att den information de stulit inte får fötter trots att du betalat?

