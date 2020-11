Runt 98 procent av det som de amerikanska internetbolagen donerar politiskt går till Demokraterna enligt Center for Responsive Politics, en ideell organisation som följer effekterna av lobbying.

Att Demokraterna varit starka i tekniksektorn är inte nytt men är ännu tydligare i år inte minst beroende på president Trumps syn på immigration, handel, klimatförändringar och hanterandet av coronakrisen.

I helgen uppmärksammade exempelvis Linkedins medgrundare Reid Hoffman på Twitter forskares siffror kring hur många som smittats och dött för att de deltagit på Trumps valmöten.

While attending the rally is voluntary, Trump and his administration is literally killing Americans. https://t.co/OB8D3u6fCR