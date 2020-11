Under sin nya ägare Segulah har IT-Total gått på offensiven. Under det senaste halvåret har både Devinix och Envoke IT blivit en del av IT-Total, som nu har cirka 140 medarbetare.

Idag presenterar man även en ny vd. Michael Nilsson kommer närmast från två år som egenföretagande konsult, men har innan dess 20 års chefserfarenhet från olika it-bolag. Senast basade han för Infrastructure & Outsourcing Services på Evry och har innan det varit på Systeam, Ergogroup och Ementor. Han tillträder vid årsskiftet och efterträder då Fredrik Franzén, som var vd från 2018 och fram till i våras.

– Jag har jobbat som ledare i ungefär 20 år och bland annat varit med om en tillväxtresa med ett mindre bolag, som var i IT-Totals storlek. Vi växte till 800 anställda och en omsättning på 1,5 miljarder. Nu ser jag fram emot en liknande resa med IT-Total, säger Michael Nilsson om IT-Total, som han anser har alla förutsättningar att bli en stark it-partner till kunder i mellansegmentet.

Unik nisch i Sverige

– Företaget har redan en unik nisch i Sverige inom säkerhet, och kommer att fokusera allt mer på managerade tjänster och konsulttjänster. Allt fler företag köper it som tjänst och väljer bort en egen it-avdelning eftersom tekniken utvecklas så snabbt samtidigt som säkerheten blir allt viktigare. Här kommer vi in med en helhetslösning.

– Michael Nilsson har en profil som passar IT-Total perfekt i den tillväxtfas där vi befinner oss. Vi är redo att ta betydligt större uppdrag och en större helhet hos våra kunder, säger IT-Totals grundare Christer Alm, som just nu också är tillförordnad vd.

