Många organisationer använder Microsoft Teams för röst- och videosamtal. Det ingår ju i de populära programsviterna Office 365 och Microsoft 365. Även om det finns andra system för videokonferenser som är bättre så är Teams ingen, eller nästan ingen, extra kostnad i budgeten. Därför har det börjar bli standard i företagen.

Men Teams är gjord för kommunikation i arbetsgrupper. Alltså för personer som finns i Azure Active Directory för samma domän. Men om man vill ordna ett möte med utomstående? Då är Teams inte lika smidigt.

Så hanterar Teams externa deltagare

Externt deltagande är faktiskt förinställt i Teams, så det ska vara möjligt att bjuda in utomstående – såvida inte it-avdelningen i säkerhetens namn har stängt av extern åtkomst utan att tänka på följderna. I så fall måste du övertala it-avdelningen att slå på det igen.

Detta behövs på persondatorer: Användare av Windows, Mac OS och Linux har två sätt att delta i ett Teams-möte. De kan använda Teams-appen eller gå genom en webbläsare.

För att delta i ett möte genom Teams-appen finns det tre möjligheter:

Använd Teams-appen och logga in med ett kompatibelt konto i Office 365 eller Microsoft 365 för företag – inte ett personligt konto.

Använd Teams-appen som gäst.

Använd Teams-appen genom ett konto genom den avgiftsfria Teams-tjänsten.

Så förbereder man sig för ett möte med externa deltagare

Om det gäller organisationer som ni regelbundet samverkar med, be dem att installera Teams-appen på sina datorer och mobila enheter i förväg. Det är bästa sättet för dem att vara med på mötena.

Lägg upp mötesinbjudan i Kalender-vyn i Outlook-appen eller i Teams-appen.

Om ni använder Outlook, se till att värden anger Teams som mötesplats i inbjudan (om man lägger in mötet i Teams görs detta automatiskt): I Windows Outlook, klicka på knappen Skype Meeting i händelsefönstret. I Mac OS Outlook, klicka på knappen Teams Meeting i händelsefönstret. I Outlook för webben, använd menyn Add Online Meeting i händelsefönstret för att lägga in ett möte i Teams. I Outlook för IOS, dra skjutreglaget Skype Meeting till On i händelsefönstret. I Outlook för Android, dra skjutreglaget Skype Meeting till On i händelsefönstret.

Ett telefonnummer för uppringd anslutning läggs in automatiskt i inbjudan om värden har betalt för den tjänsten i sitt konto för Office 365 eller Microsoft 365.

Förvissa dig om att Teams är inställt på att låta externa deltagare vänta i lobbyn (eller väntsalen) så att icke inbjudna inte kan komma in och ställa till oreda – så kallad Zoom-bombing. Lobbyn gör att värden kan kolla vilka som väntar på att komma med och släppa in dem en och en. Du ställer in användning av lobby genom att klicka på Meeting options längst ner på händelsefönstret i Outlook eller genom att klicka på Meeting options överst i händelsefönstret i Teams (dubbelklicka på mötet i kalenderdelen av Teams). Oavsett hur du gör så öppnar din webbläsare ett fönster där du kan lägga upp lobbyn. Påpekande: Safari har inte stöd för Meeting options, men det har Firefox och Internet Explorer, liksom Chrome och Edge.

Värden kan ställa in mötesalternativ, till exempel vilka som kan gå förbi väntrummet och vilka som kan dela skärmbilden.

I texten till varje inbjudan bör det anges att deltagarna helst bör använda Teams-appen för Windows, Mac OS, Linux, IOS och Android samt att Chrome på WIndows, Mac OS eller Linux samt Edge i Windows också fungerar. Råd deltagarna att använda Teams-appen eller, om de använder persondator, ha en startklar webbläsare före mötet – och tipsa deltagarna om att ha en uppdaterad Teams-app.

Det hjälper om det står i inbjudan att Teams-appen finns för nerladdning i App Store för IOS och Ipad OS, i Play Store för Android och på Microsofts Teams-sajt för persondatorer. Det kan också vara bra att ha med en länk till den avgiftsfria Teams-tjänsten om du har att göra med deltagare som saknar Office 365 / Microsoft 365. Och det hjälper att tips mobila deltagare om att de bör ladda ner apparna genom wifi, så att de slipper höga mobilräkningar eller en långsam mobil anslutning.

En halvtimme innan mötet börjar bör du skicka anvisningarna till deltagarna en gång till. De ska ha Teams-appen installerad eller lämplig webbläsare på plats. Annars är det risk att deltagarna upptäcker att de inte är förberedda när det är dags.

Förvissa dig om att värden är beredd att ge tekniskt stöd åt de som har problem med Teams-appen eller webbläsaren. Jag föreslår att någon annan drar igång mötet medan värden tar itu med de oundvikliga supportfrågorna, som troligen når värden i form av mejl.

Värden måste ha ett kompatibelt konto i Office 365 eller Microsoft 365 för att ordna ett möte. Den avgiftsfria Teams-tjänsten har inte utrymme för schemalagda möten, bara direkta samtal.Kom ihåg att Microsoft erbjuder tidsbegränsade gratis prövoperioder för Office 365 och Microsoft 365 – 30 dagar för småföretag upp till 180 dagar för storföretag. Perioden räknas per domän, inte per användare.Att använda webbläsare är det andra alternativet. En fördel är att deltagare som inte redan har Teams-appen slipper ladda ner den. Bara att köra. Men bild- och ljudkvaliteten blir kanske inte lika bra som med appen.Teams har stöd för ljud och bild i den populära Google Chrome för Windows, Mac OS och Linux, men också för Microsofts sällan använda webbläsare Edge för Windows.Om man använder andra webbläsare för persondatorer – som Firefox, Safari och den fortfarande rätt spridda Internet Explorer – måste man ringa upp med telefon för att delta med röst. Värdens möjlighet att erbjuda ett telefonnummer för uppringning kostar förstås extra i avtal för Microsoft 365 och Office 365. De som använder Firefox, Safari eller Internet Explorer kan inte se de andra deltagarna i bild, bara den gemensamma skärmbilden.Om man använder smart mobil eller surfplatta måste man använda den mobila Teams-appen för IOS eller Android. Det finns inget alternativ, eftersom Teams inte stöder några webbläsare för mobiltelefoner, inte ens Chrome eller Edge för IOS respektive Android.Det som kan krångla till det är att handskas med yttre faktorer som kan hindra eller förvirra externa deltagare.Till exempel är Teams utformat för att användas av organisationer. Det betyder att folk i allmänhet, anställda i småföretag eller ensamföretagare sällan har Teams-appen. Om de blir inbjudna till ett möte, men inte vet hur man gör, kommer många att få besvär, och mötestiden går åt till teknisk support.Sedan har Microsoft och Google som vana att sabotera för varandras kunder. Så om en person är med i ett Google Workspace-abonnemang så kan hon inte samtidigt vara med i ett abonnemang för Microsoft 365 eller Office 365. Vilket betyder att många mindre företag som använder den billigare Google Workspace-sviten inte kan ha ett Microsoft-konto för att konferera med samverkande företag genom Teams, Sharepoint etc. Så om man använder Google Workspace måste man logga in som gäst i appen eller använda webbläsare.Företag och myndigheter som har kontakt med allmänheten har det särskilt besvärligt med Teams, eftersom de personer som de träffar i webbkonferenser sällan är it-kunniga. Teams är mer komplicerat att installera och använda än konkurrerande tjänster som Ciscos Webex, Logmeins Gotomeeting och Join.me. Så det är mer troligt att de inbjudna får problem. Vanliga medborgare, ensamföretagare, personer som arbetar för ideella organisationer och anställda på mindre myndigheter har nästan aldrig Teams-klienten installerad. De kan använda vilken webbläsare som helst på vilken dator som helst. Därför är det nödvändigt att man förbereder sina medarbetare på att hjälpa de användarna. Det är inget som man vill koppla in it-supporten på om det kan undvikas.Det viktiga är att förbereda deltagarna i god tid. Detta behöver värden göra:

Tips: Eftersom anvisningarna för hur man ansluter till Teams kan bli omfattande kan det vara en bra idé att lägga upp en webbsida med anvisningar och länka till den i inbjudan. Och se till att webbsidan är mobilvänlig.

Påpekande: Teams ger alla interna deltagare möjlighet att stänga av sitt eget ljud, eller slå på dem, även för andra deltagar. Det är praktiskt när det är flera personer som leder varsin del av ett möte – men bara värden kan tysta eller avtysta personer som är anslutna genom telefon. Det gör det mer besvärligt att jobba med externa deltagare.

Så hjälper man externa deltagare att ansluta genom appen

Att använda Teams-appen på persondatorer och mobila enheter är rätt enkelt för externa deltagare, men exakt hur de ska göra kan variera.

Till att börja med ska externa deltagare klicka på länken i inbjudningen som kom i e-post.

Deltagare som har Teams-appen och ett kompatibelt konto i Office 365 / Microsoft 365 eller ett aktivt gratiskonto blir då ombedda att starta Teams-appen. De blir också ombedda att logga in, om det inte redan har gjorts, och de kan bli ombedda att autentisera sig. Allt detta bör vara avklarat några minuter innan mötet börjar.

Tips: De deltagare som har ett aktivt konto Office 365 / Microsoft 365 och som har tackat ja till inbjudan i e-posten kan klicka på Join i kalendern för det aktuella mötet i Outlook eller Teams. Då kommer de med i mötet direkt utan att behöva klicka på länken i mejlet.

Annars får deltagarna upp en sida i webbläsaren för nerladdning av Teams-appen. Om de redan har appen så öppnas den.

Påpekande: Om en deltagare behöver ladda ner och installera Teams-appen för att delta i ett möte kan de behöva gå tillbaka till mejlet med inbjudan och klicka på möteslänken en gång till för att få Teams-appen att öppna mötet. (Förstagångsanvändare kan också bli ombedda av operativsystemet att ge Teams rättighet att använda mikrofon och kamera.)

I Teams-appen för persondatorer kan externa deltagare ansluta som gäster genom att ange sitt namn, aktivera ljud och bild och klicka på Join now.

Deltagare som inte loggar in på persondatorappen med ett konto i Office 365, Microsoft 365 eller Teams kan ansluta som gäster.

Om en deltagare har ett konto i Office 365 / Microsoft 365 eller ett gratiskonto, men inte är inloggade på kontot, så kan du klicka på länken Sign in längst ner i persondatorappens fönster. Då deltar de som kompletta deltagare. De kan delta i textchatten och, beroende på hur mötet är upplagt, gå förbi väntsalen.

I persondatorappen för Teams visas inte länken Sign in ifall användaren redan har loggat in på Office 365 / Microsoft 365 eller på ett gratiskonto. Deltagaren kan fortfarande delta som gäst, fast det finns ingen egentlig anledning att göra det.

I den mobila Teams-appen ska externa deltagare som saknar lämpligt konto i Office 365 / Microsoft 365 klicka på knappen Join as a guest. De tillfrågas då om namn och ombeds att aktivera mikrofonen. (Förstagångsanvändare kan bli ombedda av operativsystemet att ge Teams tillstånd att aktivera mikrofonen.) Mobila gäster kan inte dela video, bara ljud,

Även Teams-appen för mobiltelefoner ger deltagare möjlighet att ansluta som gäster.

Påpekande: Den mobila appen för Teams behöver inte visa knappen Join as a guest ifall användaren har, eller har haft, ett konto i Office 365 / Microsoft 365 eller ett gratiskonto i Teams. I så fall måste deltagaren logga in genom ett konto (som ett gratiskontoi i Teams) eller, om hon använder en persondator, byta till webbläsare. Jag har sett hur gamla, avslutade konton i Office 365 ligger kvar i Teams-appen på flera enheter, även om man har raderat och återinstallerat appen, och det finns inget som användarna kan göra för att avlägsna sådana konton. Därför kan du stöta på användare som inte kan använda appen på grund av konton som de inte längre har, men som inte heller har tillgång till alternativet Join as guest.

Så hjälper du externa mötesdeltagare att ansluta till Teams genom webbläsare

Så här blir det för deltagare som använder en webbläsare på en persondator för att ansluta till mötet. (Kom ihåg: stöd saknas för mobila webbläsare.)

De som har Teams-appen installerad får en uppmaning att öppna den i stället. Det bör de göra.

Om de inte har Teams-appen installerad och använder Firefox, Safari eller Internet Explorer får de se denna skärmbild:

Webbgränssnittet för Teams stöder inte alla webbläsare.

Det bästa alternativet är att de laddar ner och använder Teams-appen genom att klicka på länken Get the Teams app. Annars behöver de använda Teams, antingen på Google Chrome eller Edge. Microsoft är så hjälpsamma att de tillhandahåller en direktlänk.

Men om det finns mötesdeltagare som varken har Teams-appen eller Chrome eller Edge, och som inte har möjlighet att ladda ner och installera någon av dem, så kan de ändå klicka på länken Join in this browser. Om de gör det så får de ett telefonnummer att ringa, förutsatt att den möjligheten ingår i ditt Teams-avtal. (Man kan köpa till den möjligheten antingen för en enstaka värd eller för alla.)

Användare som framhärdar i att ansluta genom Firefox, Safari eller Internet Explorer får se en skärmbild som påminner dem om begränsningarna och som ger dem ett telefonnummer för röstanslutningen, om det finns. De får också se alla gemensamma skärmbilder.

Användare som ansluter till ett möte med en webbläsare som Teams inte stöder kommer inte att kunna använda kamera och mikrofon på sin dator, men de får se textchatt och delade skärmbilder.

De som använder Google Chrome eller Edge får se denna skärmbild:

Deltagarna kan ansluta till ett möte genom Google Chrome eller Edge om de så önskar.

På skärmen uppmanas deltagarna att ladda ner Teams-appen, vilket är den bästa lösningen. Om tiden inte medger nerladdning och installation bör man klicka på Continue on this browser om man vill vara med omedelbart. Man kan då ansluta till mötet och använda datorns ljud och bild precis som om de använde Teams-appen. De får då se en skärmbild som de kan använda för att ställa in alternativ för ljud och bild.

Att delta i ett möte med Chrome eller Edge skiljer sig inte mycket från att göra det med Teams-appen, men ljudkvaliteten blir kanske inte lika bra.

Påpekande: Man kanske först får en dialogruta från Windows eller Mac OS där man ombeds att ge tillstånd till användning av mikrofon och kamera för att man aktivt ska kunna delta i mötet.

Påpekande: Ofta är ljudkvaliteten i webbläsare sämre än om man använder en app, så deltagare som använder Chrome eller Edge kanske vill stänga av ljudet i datorn och ringa in för att slippa problem med ljudet.

Läs också: Hett efterlängtad funktion kommer slutligen till Teams