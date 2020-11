Elon Musk skriver på Twitter att han känner sig förkyld men annars inget särskilt.

Om det är covid-19 är ännu oklart. Han har inte bara tagit ett utan fyra test men skriver att det är något skumt med det hela: ”Två tester kom tillbaka negativa, två kom tillbaka positiva. Samma maskin, samma test, samma sjuksköterska”.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.