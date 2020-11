I våras anordnade konsultbolaget Kvadrat sin stora vårkonferens i VR, för att göra något utöver de vanliga webbmöten som under pandemin tagit över en stor del av vardagen. Vårkonferenserna brukar vara bolagets sätt att bygga gemenskap och dela kunskap och testet med VR gav mersmak. I tisdags var det dags igen att mötas virtuellt. Den här gången handlade det dock om Kvadratdagen, där även kunder var inbjudna att mötas i de virtuella världar man byggt upp. Vi på Computer Sweden var också med på konferensen.

Och det man utan tvekan kan säga är att VR är väsentligt mer uppslukande än sedvanliga webbmöten. Trots att såväl omgivning som människorna därinne är animerade så känns det faktiskt som man har varit på konferens. I ganska oväntade miljöer.

De tre stora föreläsningar som hölls under dagen skedde i en föreläsningssal, på en strand och på planeten Mars. På samtliga ställen samlades åhörarna framför en stor scen där det även visades olika bildspel. Att stå bland massa tecknade figurer som teströr sig åt olika håll och som nästan samtliga har tics i händerna är en klart surrealistisk, men uppslukande upplevelse.

Inlärningsperiod

Det kräver nämligen en hel del övning innan man behärskar handkontrollerna som styrs med antingen hela handen eller olika fingrar, därav de ständiga ryckningarna i händerna på åhörarna. Och det var också en handkontrollövning som var dagens första punkt på programmet. Den övningen skedde genom klassisk sten, sax och påse vilket på ett tydligt sätt visade sig vara lättare i verkligheten. Men det gav också effekt så att besökarna lärde sig hur man flyttar sig runt.

Det fanns även en del andra utmaningar. Några dagar innan hade Kvadrat skickat ut headset från Oculus till deltagarna för att öva och för att skapa sin avatar. Själv var jag av oklar men ganska färgglad anledning grön och blå (se filmen ovan där jag pratar med Daniel Morgenstern, verksamhetsarkitekt på SCB). I samma veva skapade man även ett konto i Altspace, den app som användes för eventet. Tyvärr var de flesta tvungna att göra om den inloggning man redan hade gjort för att förbereda när det väl var dags för eventet.

Synkad mellan världarna. Kvadrats vd Maria Hellström har synkat klädsel och frisyr med sin Avatar. Här dessutom på samma plats på det verkliga och det inlästa kontoret.

– Facebook äger Oculus och efter en uppdatering från Oculus sida fungerade inte kontohanteringen i Facebook med det stora antal headset som vi hade hyrt för eventet. Vi var tyvärr de första som upptäckte felet, säger Kvadrats vd…

– Att Facebook köpt Oculus kanske visar att de tror mer på det här i ett privat användarperspektiv än i ett b2b-perspektiv, funderar hon vidare.

Men efter att alla lyckats logga in via ett av arrangörerna nyregistrerat Facebookkonto så flöt det mesta på bra.

– På det hela taget är jag fantastiskt nöjd. Vi hade ett genrep innan och det krävs alltid en hel del hjälp i början. Men jag har varit workout-instruktör och är van att alltid ligga lite före i förklaringarna om vad man ska göra.

Och hennes nöjdhet med eventet verkar även gälla besökarna. I den uppföljningsenkät Kvadrat har skickat ut efter eventet svara hela 90 procent ja på påståendet ”Jag ser möjliga tillämpningar av VR i min verksamhet”.

– Det är lite spännande att så många svarar att de tror att de skulle kunna ha nytta av det i sin verksamhet. Man fick sig nog en liten tankeställare hur man kan använda det, och alla som svarade tyckte att de hade lärt sig om VR, säger Maria Hellström.

Hoppar virtuell studsmatta

Att sitta hemma och samtidigt vara på konferens är en minst sagt omtumlande upplevelse. Det gäller inte minst när en katt plötsligt stryker sig mot benet, eller när någon annan kommer in i det rum där man sitter, samtidigt som man hoppar virtuell studsmatta framför en föreläsning på en scen på Mars.

Och när jag pratar med Maria Hellström efter eventet är det med en tydlig känsla av att vi faktiskt sågs live häromdagen, även om det bara skett som två gröna figurer i en låtsasvärld. Maria Hellström konstaterar att det är en av de största skillnaderna hon upplever mellan ett vanligt webbmöte och ett VR-möte.

– Om man jämför med ett Teamsmöte, så märker man att det är den fysiska miljön som gäller i första hand. Om jag sitter i ett Teamsmöte och någon kommer in i samma rum så vänder jag mig om, men i VR-miljön prioriterar jag den som är där före någon som skulle komma in i samma verkliga rum.

Spejsad scen. En av föreläsningarna under dagen hölls på planeten Mars.

För Kvadrat har testet med VR som sagt gett blodad tand. Det är egentligen ingenting som konsultbolaget jobbar med, utan något som man valde att testa under pandemin av nyfikenhet och för att konsulterna ska få dela en exklusiv upplevelse, och inte minst för att det var kul att testa något nytt. Lärdomarna har också lockat till nya möjligheter.

Hyr in hårdvaran

Konferensen hölls i ganska liten skala. Bland de kunder som var på eventet fanns såväl myndigheter som större och mindre bolag. Totalt var det 55 headset som skickades ut. Själva hårdvaran är ingen investering bolaget har gjort utan de hyrs in genom företaget Around the Corner.

– Totalt var det 70 personer inne. Man kunde följa sändningen via webben också, säger Maria Hellström, och svarar så här på om det inte blir ett ganska dyrt nöje att skicka ut headset till alla.

– Det kostar 1 800 kronor per headset och då har man dem i tio dagar. Jämför det med ett vanligt event där man bjuder folk på lunch och annat, så tänker jag att det kanske inte behöver vara så dyrt. Nu har priset på den senaste versionen av Oculus dessutom gått ner, så det lär bli billigare framöver.

Vad som är framöver, det vill säga vad som blir nästa grej för Kvadrat, återstår att se.

– Jag vet inte hur vi ska överträffa det här. Men vi har verkligen sett att med det här kan man mötas med människor på ett helt annat sätt nu när det är corona, säger Maria Hellström.

