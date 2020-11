Det nystartade mjukvarubolaget Avassa Systems, vars produkt hanterar distribuerad edge till molnet för containerapplikationer, har fått in 60 miljoner kronor. Det är Fairpoint Capital och Industrifonden som står för varsin lika stor del av den summan, men även bidrag från bolagets grundare ingår där, dock oklart exakt hur mycket.

Pengarna ska främst användas till att fortsätta utvecklingen av den molnbaserade plattformen och till att växa personalstyrkan.

– Vi är 15 personer idag. Nästa steg är att anställa 15 personer till under det kommande året, säger Carl Moberg, medgrundare och teknikchef.

Ambitionerna är högt ställda, där man siktar på att bli en global ledare i sin nisch. Om man tittar på grundargänget så har de gjort en liknande resa förut. Det senaste företaget man grundade, Tail-f Systems, köptes av Cisco 2014 för 1,2 miljarder kronor.

Bygger ut utvecklarteamet

– Den finansiering vi nu tar in är ett bevis både på marknadspotentialen och trovärdigheten för vårt team. Det gör att vi snabbt kan bygga ut vårt utvecklarteam och påskynda utvecklingen, säger Fredrik Lundberg, som är medgrundare och vd.

Just grundarteamet är en av de främsta anledningarna till Industrifondens intresse. Hadar Cars, som har titeln investment director på Industrifonden, säger att de just nu tittar mycket på det man kallar transformativ teknologi, och där passade Avassa bra in.

– Vi ser stora möjligheter, inte minst kompetensmässigt. Det här teknikteamet är helt outstanding, det är ett fantastiskt tajt team med en enorm marknadsförståelse, säger han och tror också starkt på idén ur ett marknadsperspektiv.

Hadar Cars.

– Teamets exceptionella meritlista och innovativa mjukvarulösning i kombination med den kraftiga marknadstrenden mot distribuerade lösningar gör oss övertygade om att framtiden för Avassa blir spännande.

Carl Moberg säger att det idag finns en intressant pendelrörelse på väg från det publika molnet, och att det finns tre tydliga fördelar med att distribuera och köra applikationer över ett stort antal fysiska platser istället för att bara förhålla sig till centraliserade molnmiljöer. Den första handlar om autonomi, den andra om att det går att komma runt de krångliga reglerna kring molnet, som privacy shield och cloud act, och den tredje fördelen han pekar på är snabbare svarstider när datorkraften hamnar närmare användarna och datakällor som kameror.

Ett nytt molnparadigm

– Vi tror att det är en enorm marknad för edge computing när vi sänker ribban för tillgång, säger han och pratar om ett nytt molnparadigm, där edge computing spelar en viktig roll.

– De viktigaste egenskaperna för detta nya paradigm är att fysisk plats spelar en avgörande roll och applikationer placeras på de platser de behövs. Med vår bakgrund och erfarenhet av att bygga och leverera stora distribuerade system för automatisering och orkestrering har vi kompetens att lösa de tuffaste utmaningarna kring denna branschutveckling.

Hur ser konkurrensen ut, vilka fler gör det här idag?

– Vi tror att den riktigt stora konkurrensen kommer komma från startups som inte visat sig än, säger Carl Moberg.

Målet är alltså att dubbla styrkan under året, och Fredrik Lundberg svarar så här på frågan var han tror att bolaget befinner sig om ett år:

– Då har vi ökat antalet anställda och vi befinner oss i en fas med växande antal kunder. Det finns en väldigt bra tajming i det vi har gjort här.

