ABB gör nu en ny molnsatsning inom affärsområdet Information Systems. I valet av molnleverantör landade man i Google, som nu blir en del av affärsområdets initiativ Rationalizing IT Operations, vilket innebär att man vill öka infrastrukturtjänsternas skalbarhet och tillförlitlighet.

Google Cloud uppger att man kommer att samarbeta med ABB:s serviceteam för att migreringen ska anpassas efter affärsområdets behov. För ABB är molninitiativet också ett sätt att optimera kapaciteten i koncernens befintliga datacenter.

Global ledare

– ABB är en global ledare inom teknik som har varit ett Fortune 500-företag i många år. Vi är väldigt glada att Google Cloud får möjligheten att hjälpa ABB i sin resa mot att driva informationssystems tjänster i molnet när företaget går mot en mer digitaliserad framtid, säger Dominik Wee, vd för Global Manufacturing and Industrial på Google Cloud.

– Vi är glada att samarbeta med Google Cloud för att förbättra konkurrenskraften hos ABB:s informationssystems tjänster och den flexibilitet som vi erbjuder våra interna affärskunder, säger Daniele Lisetto, chef för IS Strategy Office and Sponsor of RIO Program på ABB.

