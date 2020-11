Vårt digitala universum börjar nu närma sig 50 zettabyte data. 50 000 miljarder gigabyte information som lagras.

Och även om vår lagringskapacitet ännu räcker till så kommer det att finnas en gräns för den exponentiella tillväxten varnar Gartners analytiker. De förutspår att data kommer att svämma över om inte allt för många år och uppmanar alla cio:er att hålla ögonen på den teknik som många hoppas ska avlösa dagens magnetlagring – dna-lagring.

– Lagringstekniken är mer pressad än de flesta tekniker. Men om vi gör om ettor och nollor till dna-strängar så kan hela den mänskliga kunskapen rymmas i en liten mängd syntetiskt dna, sa analytikern Daryl Plummer vid Gartners symposium nyligen.

I en framåtspaning räknar Gartner med att 30 procent av de digitala företagen kommer att utföra försök med dna-lagring till 2024.

Aldrig varit oändlig

Och att storlagrare av information som Google eller Facebook kommer att undersöka dna-lagring mer – och kanske redan gör det – är inget som Joakim Jaldén, professor i signalbehandling på KTH håller för otroligt även om han inte tror att lagringen är på väg in i väggen riktigt ännu.

– Lagringen har ju aldrig varit oändlig, vi har bara varit så långt från gränsen att ingen brytt sig, säger han.

Men det finns tecken på att vi närmar oss. Exempelvis har Google alldeles nyligen meddelat att användarna inte längre ska kunna lagra hur mycket foton de vill längre.

– Den signalen visar att kostnadsmodellen inte håller längre. Lite som när 3g lanserades och operatörerna en period erbjöd oändlig datatrafik – tills de insåg att vi började använda stora mängder data.

Inte akut ännu

Att behovet av lagring ännu inte är akut är också tydligt – om det var det skulle det märkas på att de stora it-jättarna skulle börja suga upp kompetensen på dna-området men de arbetar fortfarande mest inom life science konstaterar Joakim Jaldén.

– Inom maskininlärning har det dragit iväg väldigt snabbt. De som är aktiva inom akademin är ofta konsulter och deltidsanställda på företag – men det har vi ännu inte sett inom dna-lagring.

För den som på allvar tänker sig att dna-lagring ska bli ett slagkraftigt alternativ till dagens magnetlagring finns det samtidigt en hel del att jobba med.

Joakim Jaldén.

Förra året tog Microsoft tillsammans med forskare på University of Washington fram en prototyp för 10 000 dollar som lyckades omvandla ordet ”HELLO” till dna. Ettorna och nollorna kodades till dna-sekvenser. dna:et syntetiserades och lagrades som en vätska.

Sedan lästes den lagrade dna:n av och kodades tillbaka till bits igen. Det tog 21 timmar att översätta meddelandet på 5 byte – HELLO – till dna och sedan tillbaka igen.

Fruktansvärt dyrt

Och i år har forskare på University of Illinois i år lyckats spara ett antal bilder på skådespelare i dna med hjälp av signalbehandling och maskininlärning.

– Vad det kostat att utveckla är oklart men det är betydligt mer imponerande än att lagra 5 bytes, säger Joakim Jaldén som samtidigt konstaterar att lagringen i dna ännu så länge är fruktansvärt dyr.

– Det kostar runt en cent per bas att syntetisera dna, och varje bas håller max två bitar. Det kan man ju inte betala per bit.

Prislappen är inte enda problemet. På magnetlagring använder man sig av RAM – random access memory – där det går att hitta den lagrade information du söker oavsett var du lagrat den.



Svårt hitta informationen

På ett band går det att spola sig till rätt position och på en hårddisk kan du plocka ut den del där informationen ligger.

Det fungerar inte med dna-lagring förklarar Joakim Jaldén.

– Med dna-lagring kan du inte plocka fram en speciell del utan det får bara en slumpmässig del av datan. Så det gäller att komma på ett smart sätt att läsa ut data.

Den nyligen nobelprisbelönade crisprtekniken – gensaxen – skulle eventuellt kunna bidra till lösningen.

– Där använder man sig av specifka taggar för att hitta den del som man letar efter. Något sådant kanske skulle kunna användas.

Ett annat viktigt område som man måste fundera kring är hur informationen ska skyddas mot fel. Dagens sätt att koda för att säkra data är inte designade för dna-lagring.

Inte eget forskningsfält – än

Även om det är stora utmaningar på vägen så tror Joakim Jaldén att de kommer att kunna lösas – inte minst när läget blir mer akut och området får mer resurser. Men det handlar inte bara om teknik utan kräver expertis från många olika områden som biologi och kemi också.

– Ännu har detta inte riktigt vuxit till ett eget forskningsfält. Men finns behovet så kommer det att finnas ett driv, säger han.

Och alternativen är få. Det har talats om att lagra bitar i kvanttillstånd men poängen med det är inte särskilt stor utrymmesmässigt.

Vad man däremot kan fundera på är hur mycket vi faktiskt behöver lagra.

– Hur mycket behöver vi lagra som enskilda personer? Och ur en samhällsaspekt kan man fundera på hur mycket som behöver bevaras för eftervärlden? Det görs ju insatser för att spara delar av internet exempelvis. Mycket data har ju inget arkivvärde samtidigt som det skenar – titta bara på all film vi spelar in nu under pandemin med alla våra digitala möten, säger Joakim Jaldén.

