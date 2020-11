Coronapandemin har orsakat stora förändringar för människor, företag och samhället i stort, och det märks även tydligt i den svenska delen av internet där trafikflödena under kort tid förändrades med klart mindre trafik från företagen till avsevärt större trafik från hushållen under dagtid. Och det är, inte helt förvånande, videokonferenserna som pressar piporna i nätverkens utkanter.

Fredrik Lindh är nätverkstekniker på Open Infra, som sedan tidigare i år är det nya samlingsnamnet för Stadsnätsbolaget, Öppna Stadsnät och Svensk Infrastruktur.

När han och hans kollegor tittar på deras övervakning av nätverket kan de se att den lägsta trafiknivån har ökat, och drar slutsatsen att det beror på att fler och fler arbetar hemifrån med allt vad det innebär.

– Istället för att sitta på kontoret och ha möten, så sker mötena på bland annat Teams och Zoom. De som arbetar hemifrån har oftast även en mobiltelefon eller annat som ansluter sig till hemma-wifi, säger Fredrik Lindh.

Mer tid i hemmet

Samtidigt är det fortfarande på kvällstid som de ser de största trafikmängderna totalt sett, och även den trafiken ökar, om än inte lika snabbt, eftersom människor spenderar mer tid hemma och ägnar en stor del av den tiden med aktiviteter som genererar nätverkstrafik.

– Den största ökningen är dock fortfarande kvällstid på vardagar och även under helger. Det är väl nästan alltid så att det sker en ökning under dessa tider, men vi drar ändå slutsatsen att en bidragande faktor är de restriktioner som finns. Människor håller sig hemma istället för att vara ute på restauranger och dylikt, säger Fredrik Lindh.

Patrik Fältström, forskningschef på internetknutpunkten Netnod, har sett förändringarna i bettendemönster från ”insidan” av sveriges internet. Han menar att kärnan i svenska internet har klarat förändringarna bra, men att det nya beteendemönstret ställer nya krav på ”kanterna” av nätverken.

– Tjockleken på sladdarna måste dimensioneras efter peak, och det är fortfarande på kvällstid som den mesta trafiken sker. Det är på kvällarna som folk kollar på Netflix och spelar spel, plus att det är på kvällstid i Europa som de är vakna i USA. Så transittrafiken är designad för peak på kvällen, säger Patrik Fältström.

Extrem ökning under förmiddagen

– Med corona började man använda videokonferenser på dagtid i en helt annan omfattning än tidigare. Det är en extrem ökning under förmiddagen, men det är fortfarande långt under peak, så jag ser inte att man behöver designa om core-nätverken.

Nej, det som hänt är att trafiken ökat radikalt från hushållen under dagtid, särskilt på förmiddagen, och det är med andra ord i periferin ut mot slutkunderna som trafiken ökat, och det är också en annan karaktär på trafiken än vad man normalt kan förvänta sig från ett hushåll.

Patrik Fältström.

– Det som är typiskt för videokonferenser är att det är samma trafikmängd både uppåt som nedåt. Så videokonferenser i kombination med VPN ställer helt andra krav på nätverken, och det är detta som göms i siffrorna. Tittar man på stadsnäten har de en extrem förändring av kraven på trafiken även om bitar per dygn är detsamma, och man ser ökade krav från hushållen som vill uppgradera sina abonnemang, säger Patrik Fältström.

Fredrik Lindh säger att Open Infra håller ett ständigt öga på belastningen i deras nätverk, och att de snart kommer uppgradera kapaciteten.

Daglig koll på grafer

– När det handlar om kapacitet skulle jag säga att allt går hand i hand. Ju större ökning med kunder och trafik i accessnätet, desto mer kapacitet behövs det i aggregering, distribution och core-nätet. Vi håller daglig koll på grafer för att se om och var i nätet vi börjar få brist på kapacitet. Vi har ett tak på 70 procent av kapaciteten, överstiger trafiken detta tak, så uppgraderar vi länken.

– Vi planerar inom några veckor att uppgradera vårt corenät från 100 gigabit per sekund till 200 gigabit per sekund. Vi väntar just nu på att optik ska levereras och sedan påbörjas arbetet, säger Fredrik Lindh.

Ytterligare en förändring som Patrik Fältström ser att att kraven ökat på tjänsteleverantörerna, speciellt molntjänsterna. Dels ökar trafiken mot dessa tjänster i stort, men trafiken kommer också från andra håll än tidigare.

Fredrik Lindh.

– Det handlar om kapaciteten för tjänsterna, och det är väl här som man kan känna viss oro. Ett exempel är Sunet som fick bygga om sin Zoom-hosting eftersom folk på universiteten nu jobbar hemifrån i betydligt större omfattning, de blev tvungna att öka kapaciteten för Zoom galet mycket. Även Google, AWS, CGI och Bank-id med flera har fått öka kapaciteten för sina tjänster för att möta kraven.

Frågan är vad som händer om ännu fler kommer jobba hemifrån; vad händer om kraven från hushållen ökar ännu mer, är nätverken byggda för att stora delar av befolkningen använder videokonferenser samtidigt?

Kapaciteten uppgraderas löpande

– Jag skulle säga att det inte finns någon ko på isen, de flesta operatörer uppgraderar sin kapacitet löpande och efter det behovet som finns, säger Fredrik Lindh.

– Om det ökar är det bara att fortsätta uppgradera som nu, säger Patrik Fältström. Det här är en ständigt återkommande fråga. Jag fick frågan om nätverken kommer hålla redan 1993 när det kom bilder på webben. Sen kom det ljud på webben och då blev folk oroliga igen, och sen video, onlinespel, filmtjänster och nu videokonferenser. Men detta möter vi hela tiden med att uppgradera kapaciteten.

– Internet i Sverige mår bra, men i kanterna har man tvingats uppgradera. Man kan säga att den uppgradering man ändå gör har accelererat. Internet kommer inte gå sönder, tro mig, säger Patrik Fältström.

Vad som kan hända vid en hård ”lockdown” är att operatörernas personal inte kommer åt att fysiskt jobba med nätverken. Det är något Patrik Fältström sett i andra länder med hårdare åtgärder än de vi vidtagit i Sverige. Det hände i Italien att tekniker från operatörerna förvisso fick undantag från isoleringen, men det hade inte väktare och poliser blivit informerade om. Där blev det enligt honom problem i vissa fall.

Har inte mycket på hyllorna

– Ett annat problem som kan uppstå är om det saknas utrustning hos operatörerna. Och med långa leveranstider från USA och Asien, eller helt avbrutna transporter, kan detta bli problematiskt. Allt är ”just in time”, även leveranser av operatörernas utrustning, så man har inte mycket på hyllorna. Nu har operatörerna, utifrån nya påpekanden från PTS, börjat att köpa in tillräckligt med utrustning så man har saker på lager. Så den biten börjar se bättre ut, säger Patrik Fältström.

– Så länge det går att få tag i utrustning och optik så kommer de flesta kunna fortsätta att uppgradera kapaciteten. Det som skulle kunna ställa till det är de långa leveranstiderna på bland annat optik från utlandet, så att uppgraderingarna av kapacitet tar lite längre tid, säger Fredrik Lindh.

Hemarbetet innebär en tredje fas i hur trafikmönstren förändras inom organisationer. Trafiken har förändrats från att nästan bara ha flödat inom organisationernas byggnader, till att riktas utåt mot molntjänsterna, men fortfarande från samma byggnader. Det som händer i den tredje fasen är att trafiken fortfarande går mot molntjänsterna, men nu från hushållens uppkopplingar när kontoren nästan är tomma.

– Jag är mest orolig för att tjänster och företag inte uppgraderar eller förändrar sina krav på leverantörerna. För tio år sedan hade man en it-avdelning. Den funktionen har man nu lagt ut men man har inte uppgraderat sin internetaccess efter de förändrade kraven. Nu är man beroende av molntjänster, men kraven på SLA:er, robusthet, redundans med mera är desamma som tidigare, det vill säga för låga. De är fortfarande ställda efter att användarna sitter i samma hus som IT.

Den tredje fasen

– Nu kommer den tredje fasen när folk jobbar hemma. De ska jobba i företagens system, som ligger i molnet, men inte från kontoret längre utan från hemmen, och återigen förändras användningsmönstret med förändrade trafikflöden. Nu går kommunikationen knappt alls via företaget, men återigen har kravställningen inte ändrats, säger Patrik Fältström.

När det kommer till nätverkstopologin för stamnätet i Sverige är situationen inte helt optimal sett till redundans och robusthet, vilket kan påverka hemarbete om delar av landet drabbas av avbrott. Men Patrik Fältström ser inte att dessa nätverksmässiga getingmidjor är ett kapacitetsproblem som påverkar arbete från hemmet, utan snarare en redundansfråga.

– Jag skulle inte kalla dem ”choke points” ur en kapacitetssynvinkel – om de håller så är kapaciteten okej. Däremot kan man kallade dem ”single points of failure”, trafiken går över samma bro i Stockholm och möts i samma datahallar till exempel. Så det är en redundansfråga och inte en kapacitetsfråga.

Se över trafikmönstren

Patrik Fältströms råd till företagen om hur de ska möta de förändrade kraven som kommer av att allt fler arbetar hemifrån är att se över trafikmönstren, framförallt mellan hemmakontoren och molntjänsterna och anpassa kraven till de nya förhållandena och tänka på att användarna är utsatta för säkerhetsrisker på ett nytt sätt.

– Det är bra om företagen använder molntjänster, men man måste tänka på att trafiken inte går via företaget, och hemarbetet bygger på att de anställda kan komma åt molntjänsterna, med de säkerhetskrav man bör ställa, utan att trafiken passerar företagen. Det är viktigt att man tittar på vilken väg trafiken går, man måste se över trafikflödet och anpassa sina krav på nätverken utifrån det nya mönstret, säger Patrik Fältström.

