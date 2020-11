Efter ett på alla sätt annorlunda år ser det ut som att det snart äntligen är dags för löneförhandling. De centrala förhandlingarna börjar så sakteliga komma i mål, och snart är det dags för lokala förhandlingar.

– Vi får se hur det blir, men de flesta företag vill nog helst att det händer under det här året, tror Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

När hon ska dela med sig av sina bästa råd för vad man bör tänka på betonar Camilla Frankelius inte minst vikten av att vara väl förberedd när man kommer till löneförhandlingen.

– Jag tycker det är väldigt viktigt är att man förbereder sig ordentligt. Att jag inför lönesamtalet tar reda på hur jag ligger till, och hur statistiken ser ut. Där är till exempel vårt sökverktyg väldigt bra, säger hon och fortsätter med nästa tips.

Påminn om dina insatser under året

– Dessutom är det väldigt viktigt att tänka ut vad man har gjort under året. Vad har jag bidragit med till företaget? Argumentera för din löneökning. Det blir också ett bra tillfälle att påminna om dina insatser under året. Och be chefen berätta om de inte är nöjda med dig på företaget och inte minst exemplifiera med konkreta saker som man kan jobba med.

Vikten av förberedelse gör också att man inte bör acceptera några framstressade och plötsliga möten.

– Man ska aldrig acceptera en knack på axeln och att man bara ska klara av lönesamtalet så har vi det gjort. Då är det bättre att be om att få ta det senare när du är beredd.

Ett konkret sätt att vara förberedd är att veta vad man vill ha, men att också ha tänkt igenom det noggrant.

– När det gäller siffra. Var realistisk. Man ska ju se till att ha en prutmån, men man ska också ha bestämt sig för en lägstanivå som man kan acceptera. Därför är förberedelse väldigt viktigt. Hur ser lönestatistiken ut? Hur ser det ut i branschen?

Knappast unik känsla

Att lönesamtalet kan vara obekvämt är knappast en unik känsla. Här betonar Camilla Frankelius att det kan vara så, men att det faktiskt går att förbereda sig även för det.

– Det är bara att träna. Att prata om sig själv och lyfta sin egen förträfflighet kan kännas obekvämt. Så det är bra att öva på att framföra det budskapet. Det är många som tycker det är svårt. Jag brukar säga att det kan vara bra att prata med sin hund. Det viktiga är som sagt att känna sig bekväm med det, säger hon och betonar vikten av att faktiskt hålla sig kvar vid det ämnet.

– När man pratar om lön så pratar man om sig själv. Då är det viktigt att inte glida in på andra. Gör ni det så se till att föra tillbaka samtalet till huvudpersonen.

Hon har också konkreta exempel på vad man inte bör göra under lönesamtalet.

– Se till att aldrig hota att byta jobb eller ställa ultimatum. Det som kan hända då är att du blir synad, och att chefen kan tycka att du lika gärna kan byta jobb.

Samtalet kan naturligtvis landa i att man inte blir nöjd. Även då kan det vara bra att avvakta lite.

– Om man inte är riktigt nöjd så kan man ajournera och be att få tänka en dag eller två, så man ger varandra tid för eftertanke och reflektion.

Och i allra värsta fall så får man också vara beredd på att faktiskt tänka utanför företagets väggar.

– Är man verkligen missnöjd är kanske det bästa sättet att börja titta sig omkring om man kommer bättre till sin rätt på en annan arbetsplats.

