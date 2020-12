Det har gått mycket bra för Amazon under coronapandemin. Mellan januari och oktober har företaget anställt över 427 300 nya medarbetare. I juli anställde företaget 2800 personer per dag, rapporterar New York Times.

De flesta nyanställningar har varit varulagerarbetare men också mjuk- och hårdvaruspecialister. Totalt har e-handelsjätten nu över 1,2 miljoner anställda världen över. En ökning med 50 procent över ett år. För två år sedan hade företaget 650 000 anställda.

Korttidsanställda tillkommer

Siffrorna inkluderar inte heller de mer än 100 000 korttidsanställda som kallas in för julhandeln eller de omkring 500 000 förare som utför frilansuppdrag åt Amazon.

Trenden ser heller inte ut att brytas i första taget. Den 16 september höll Amazon i en karriärsdag då företaget fick ta emot över 384 000 jobbansökningar i USA och Kanada.

Ökningen likar inte något annat i amerikansk företagshistoria. Den nuvarande prognosen pekar på att Amazon rentav kan ta över Walmarts position som världens största arbetsgivare med 2,2 miljoner anställda om två år. Även Walmart har gått framåt under coronapandemin och anställt 180 000 personer i USA sedan i mars och även sett sin e-handel öka rekordartat.

