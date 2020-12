De noterade konsultbolagen har nu kommit in med sina rapporter för tredje kvartalet, och den trend man såg under andra kvartalet håller i sig. Det vill säga effekten av pandemin är fortfarande tydlig, fokus ligger på lönsamhet medan omsättningen fortsätter ta stryk. Den genomsnittliga minskningen ligger på 7 procent.

De bolag som har ökat omsättningen är i princip endast de som har gjort förvärv. Däremot har sänkta kostnader gjort att rörelsemarginalen i de flesta fall är bättre än under föregående kvartal. Det visar företaget Cinodes sammanställning av rapporterna.

– Vi ser att två av tre börsnoterade konsultbolag hade lägre omsättning än förra året. En tredjedel har minskat sin omsättning med mer än tio procent. Det som dock är positivt är att marginalerna har hållits uppe och faktiskt till och med är något bättre än förra året. Statliga stöd kombinerat med hård kostnadskontroll, färre resor, utbildningar och konferenser har gjort att konsultbolagen har klarat sig bra, kommenterar Mattias Loxi, medgrundare och marknadsansvarig på Cinode siffrorna.

Syns tydligt på personalsidan

Konsultbolagens strävan efter att minska kostnaderna syns också tydligt på personalsidan. Jämför man med början av året så har antalet medarbetare sjunkit på nästan alla bolag. Några undantag finns, men även här är det tydligt att bland de bolag som har fler medarbetare än vid början av året hittar vi bolag som har ökat den siffran med hjälp av förvärv.

Softronic är det bolag som under kvartalet är bäst i klassen vad gäller lönsamhet. Bolagets rörelsemarginal landade på 12,3 procent, vilket är en bra bit bättre än under motsvarande kvartal ifjol, då den var på 9 procent. “Okej bra”, lyder vd Per Adolfssons omdöme om resultatet.

– Vi lyckades faktiskt skrapa ihop någon procents omsättningsökning också, utan att ha köpt något, säger han.

Men fokus har som för de flesta bolag legat på lönsamhet, och där säger han att det är flera samverkande faktorer som bidragit till det.

– Det är en kombination av flera saker. Det är en hel del kostnader som inte uppkommer ett sådant här år. Det blir inga resor och inga stora konferenser, vilket ganska fort blir en hel del pengar. Vi var också lite försiktigare med rekrytering under en period när vi inte visste vart det var på väg.

Kapat kostnader. 19 av de 24 noterade konsultbolagen har i dagsläget färre anställda än de hade när vi gick in i 2020.

Just den delen, vartåt marknaden pekar, har visat sig vara mer positiv än väntat, och det är naturligtvis den starkast bidragande orsaken.

– I marknaden poppade det på. Det är minst lika högt tryck på försäljningsarbetet den här hösten som förra hösten. Det känns som att även kunderna utnyttjar det här läget. Man får en viss effektivitetsökning med mer tid över, när det är mindre pendling, och då är det många kunder som drar igång projekt, konstaterar Per Adolfsson.

Den avstannade rekryteringen och försiktigheten har dock gjort att Softronic, likt nästan alla sina konsultkollegor, har färre ombord idag än vad man hade 1 januari.

Ska trycka på för fullt igen

– Vi är lite färre nu än vi var ett år tidigare. Netto ligger det nog mellan tio och 20 personer. Men nu ska vi trycka på för fullt igen. Förra veckan skrev jag på fem nya och så har vi precis gjort en affär med Fasab, som innebär att vi tar över en del personal.

På analysföretaget IDC har man sett en tydlig pandemieffekt på sysselsättningen i branschen. Det har medfört att man skrivit ner sin prognos för 2020. Där man tidigare trodde på en tillväxt i anställda runt 5 procent lutar det åt att man i år landar i att det blir oförändrat antal anställda inom it.

– Trots att vi har haft uppsägningar, så har de flesta sugits upp av andra it-bolag och organisationer. Vi förväntar oss en ganska massiv förändring av roller och kunskaper. Vår prognos är att sysselsättningen inom it-relaterade roller, vilket inte bara inkluderar it-företagen alltså, utan även it-roller i alla branscher, kommer att ha nolltillväxt under 2020, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC, som dock i dagsläget spår att pilarna kommer peka uppåt igen under de kommande åren.

Fokus på lönsamhet. Omsättningen fortsätter backa för konsultbolagen, men tack vare statligt stöd, kostnadsminskningar och färre resor så lyckas de flesta hålla sin lönsamhet uppe under tredje kvartalet.

– 2021 förväntar vi oss en återhämtning med 2 procents tillväxt, som växer till 3 procent under 2022 och 2023. Under 2021 kommer efterfrågan på både tjänster och programvara att öka mer än tillväxten på tillgång av arbetskraft, så vi förväntar oss dels en ökad import av arbetskraft, och en ökad rekrytering från andra sektorer i samhället. Många it-företag har redan sådana program på gång där man rekryterar och utbildar från andra sektorer in till it-konsultbranschen.

IDC ser också att det kommer vara nya roller som blir de mest eftertraktade framöver.

– Automatisering och devops har förändrat sammansättningen. Framöver ser vi att uppemot 40 procent av nuvarande roller försvinner, eller radikalt förändras. Kunskaper inom säkerhet, molnarkitektur och machine learning är i starkast tillväxt, medan till exempel webbadministratör och kundsupport kommer att minska, säger Martin Sundblad.

Yrkesroller med hög tillväxt

De roller som enligt IDC kommer ha högst tillväxt under 2020 är utvecklare och designers inom AI och maskininlärning, som beräknas öka med 12 procent, Kategorin Data Analysts och Data Scientists förväntas öka med 8 procent och analytiker och specialister inom säkerhet med 7 procent. De kategorier som har lägst ökning i efterfrågan är grafiska designers, supportpersonal och supportspecialister.

Martin Sundblad konstaterar att det hela tiden handlar om att vara lyhörd och anpassningsbar och inte fastna i enstaka roller om man ska vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

– It-arbetaren under 20-talet behöver vara en flexibel och ytterligt läraktig person som aldrig låter sig nöja med de kunskaper som man redan har. Det är stor risk för att bli överflödig alltså, om man inte håller sig på tårna, säger han.

