Det har varit ett rejält haveri på webbhotellföretaget FS Data under veckan. Bolagets egen uppskattning är att 10 000-tals kunder har drabbats när bolagets mejl-tjänster slutade funka i måndags.

“För oss som mindre företag påverkas vi enormt mycket av att inte ha e-posten fungerande. Vi har merparten av kommunikation via e-post och den påverkas så klart, vi har ingen möjlighet att nå ut med svar till våra kunder. Vi har gudskelov andra system som vår helpdesk som fungerar men just e-posten är tyvärr viktig”, konstaterar en av många missnöjda kunder som har slitit sitt hår under veckan.

Pågått sedan i måndags

Problemen har pågått sedan i måndags och FS Datas kunder har kunnat följa arbetet på bolagets sida för driftstörningar. Fredrik Björklund, vd på FS Data, säger att man nu börjar närma sig en lösning, och förklarar så här vad det är som har hänt:

– Det är vårt SAN (storage area network), där vår Exchange-lösning ligger som har kraschat, säger han och konstaterar att det minst sagt varit hektiska dagar.

– Vi har driftsatt en helt ny miljö på tre-fyra dagar. Vi har fått sätta upp helt ny hårdvara, där vi gått över till Exchange 2019 istället för Exchange 2013. Vi har jobbat dygnet runt sedan i måndags morse, och har precis fått upp allt igen.

Så nu ska det funka?

– De flesta kunder är igång. Jag skulle tro att alla är uppe till klockan 17 eller 18 ikväll.

Kommer ni att kompensera kunderna på något sätt?

– Alla kunder som hör av sig om kompensation kommer få det. Men det kommer vi ta när allt är avklarat. Vi har haft inne 15 personer extra bara för det här, så att vi ska kunna ta hand om kunderna.

Behövde förnyas

FS Data köptes av Miss Group 2018, och Fredrik Björklund som är medgrundare av Miss Group säger att systemen behövde förnyas.

– Det behövdes verkligen. Vi har byggt om hela infrastrukturen och installerat. Det sista vi skulle göra var att byta ut SAN:en, men det hann krascha innan vi hann göra klart det. Vi köpte bolaget 2018, och då hade de backup på samma ställe. Nu har vi backup i vår datahall i Göteborg.

Så nu kommer det inte hända igen?

– Jag önskar att jag kunde säga nej, men det är teknik vi jobbar med, och då kan det alltid hända något. Men vi har byggt det så att det inte ska kunna hända igen.

Läs också: Kan internet krascha? Så skulle det otänkbara kunna bli verklighet