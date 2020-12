Har du nånsin jobbat på ett projekt tillsammans med några andra medarbetare? Antagligen har du det, och i så fall vet du att så snart som två eller fler går samman och börjar planera så blir det svårt att förbli organiserad. Man ska hålla reda på vem som har ansvaret för vad, vad det är för deadlines, vad målet är och sedan ska man hålla reda på all dokumentation. Det är svårt, eller åtminstone tidsödande.

Grupper som jobbar på samma projekt behöver en samlingspunkt, inte bara för att lagra dokument och filer, utan också för att ha ”en enda källa till sanning” när det gäller att fördela arbetet och följa upp arbetet. Microsoft Planner är ett rätt nytt verktyg som är tillgängligt enbart för abonnenter på Office 365 / Microsoft 365 som del av de flesta abonnemang för företag och utbildning. Det är avsett vara en lösning på det problemet.

Men hur är det med Microsoft Project, företagets klassiska program för projektledning? Det är avsett för professionella projektledare som planerar och följer upp komplexa projekt, särskilt i stora team som går på tvärs genom avdelningarna i större företag. Microsoft Planner är däremot till för grupper av medarbetare i mindre team. Det är avsett för enklare uppgiftshantering och påminner om populära verktyg som Trello och Asana.

Det är är en fusklapp för dig som vill börja jobba med Planner, så att du kan sätta igång direkt.

Så är Planner upplagt

Planner gör det rätt enkelt att organisera upp det grundläggande tänket runt alla slags flerstegsverksamheter: det finns planer, uppgifter och ”buckets” (hinkar).

Här är en liten plan för att ordna en workshop under 2020 – fast nu var förstås 2020 som det var:

I Plans i Planner ingår serier av uppgifter ordnade i buckets för stegen i ett projekt, eller andra uppföljningssystem som du föredrar.

Planer är vad det låter som — dina projekt eller målet eller grundidén för en uppsättning uppgifter. Det kan vara ”planera företagsresa” eller ”organisera familjeträff” eller ”ta fram en verksamhetsredovisning för styrelsen”. Planer omfattar uppgifter och buckets, mer här nedanför.

Uppgifter är de individuella saker som ditt team behöver klara av för att genomföra en plan. Uppgifterna (tasks) visas som separata kort på anslagstavlan i Planner. Korten har titlar, deadline och namn på de personer som ska utföra uppgifterna. Korten kan också ha startdatum och anteckningar som anger underordnade uppgifter, erforderlig information för givna uppgifter, bilagor med information eller länkar till externa resurser, bland mycket annat.

Buckets är kolumnerna på anslagstavlan. Där står uppgifterna på kort. För dig som känner till den japanska idén kanban så är buckets stegen i kanbanprocessen. Du kan flytta korten i sidled mellan olika kolumner (buckets) när uppgifter eller punkter blir klara eller går vidare till nästa steg.

Du kan också strunta i kanban och använda buckets som delprojekt. För en plan som ”leverera verksamhetsredovisning” skulle du kunna ha buckets för ”skapa presentation”, ”ta fram siffrorna” och ”planera logistiken för mötena” och befolka kolumnerna med kort för de olika uppgifterna.

Att använda Microsoft Planner

Till skillnad från Microsoft Project finns Planner inte som program för persondatorer, utan bara som en app för webben eller mobiltelefoner. Om din organisation har ett abonnemang på Office 365 / Microsoft 365 som Planner ingår i så kommer du åt Planner på tasks.office.com eller genom att logga in på office.com och klicka på ikonen Planner. (Om du inte ser ikonen Planner, klicka på ikonen All Apps i nedre vänstra hörnet.)

Planner är inte mycket att ha utan planer, så börja med att lägga upp en ny plan genom att välja + New plan i nedre vänstra fältet i fönstret Planner. Du ser då dialogrutan New Plan som du ser här nedanför. (Om du använder Planner för första gången kommer den dialogrutan upp automatiskt.)

När du lägger upp en ny plan kan du ställa in att den ska vara synlig för alla i organisationen eller bara för inbjudna.

Ge planen ett namn och ange ifall alla i företaget ska kunna se den eller ifall du vill ha den avskilt. (Du kan senare lägga till andra teammedlemmar som får se planen.)

När planen är skapad får du se standardversionen av anslagstavlan med möjlighet att lägga till uppgifter, lägga till buckets och se diagram och scheman. Man kan lägga till en uppgift antingen genom att klicka på den öppna rutan New Task (som kan ha försvunnit om du har använt Planner tidigare) eller genom att klicka på +Add task. Sedan matar du helt enkelt in namnet på uppgiften och, om du vill, ett sista datum och en teammedlem som ska tilldelas uppgiften.

Det går snabbt att namnge en uppgift, ange sista datum och tilldela någon uppgiften, allt från huvudanslagstavlan.

Om du klickar på en uppgift som redan finns kommer det upp en dialogruta med många fler tillval. Bland dem finns möjligheten att välja en annan bucket från en rullgardinslista, ange hur långt arbetet har framskridit, sätta prioritet på uppgiften, ange start- och slutdatum, lägga till anteckningar, välja en färg (du får hitta på färgkodningen, Planner kommer bara ihåg vilken färg du har valt) och, vilket kanske är viktigast, dela upp uppgiften i en följd av steg som en checklista:

Avancerade tillval för uppgifter är bland annat att byta bucket, ange status, prioritet och färgkoda samt lägga till checklista och / eller bilagor.

När du är tillbaka på anslagstavlan kan du skapa buckets genom att klicka på länken Add new bucket och ge varje ny bucket ett namn. Sedan kan du flytta uppgifter mellan buckets för att kategorisera om dem, ange status eller för att tillämpa det uppföljningssystem som du använde när du skapade buckets. Du kan helt enkelt dra och släppa uppgifter från en kolumn till en annan.

Om din plan är lite mer omfattande kan du behöva använda filter för att reducera den övergripande vyn över uppgifterna i din plan. Du vill kanske bara se de som är försenade, tilldelade en viss person, pågående ett visst datum och så vidare. Du filtrerar vyn genom att klicka på länken Filter upptill till höger i huvudvyn av Plannerfönstret och sedan välja filter bland alternativen på den meny som visas.

Genom att använda filter kan du koncentrera dig på brådskande uppgifter, sådana som tilldelats en viss person och annat.

Det är också lätt att lägga till anställda i din organisation till planen genom att klicka på länken Members upptill till höger och sedan ange namnen på de personer som du vill ha med i planen.

Med länken Group by kan du ändra hur den centrala anslagstavlan visas. Förval är bucket, men du kan ändra det till uppdelning efter person som har tilldelats uppgifter, deadlines, prioritet och annat.

I det vänstra fältet finns några alternativ:

Använd fältet till vänster för att skapa en ny plan eller för att röra dig mellan alla planer som du är med i, alla uppgifter som har tilldelats dig, dina favoriter eller planer som du nyligen har tittat på.

Du kan skapa en ny plan, hitta alla planer som du har tillgång till i Planner-navet och få en filtrerad vy av alla uppgifter som du har tilldelats, oavsett vilken plan eller projekt den ingår i genom att använda vyn My tasks. Du kan också navigera mellan planer som du nyligen har tittat på och du kan lägga till planer i dina favoriter genom att klicka på stjärnkonturen intill namnet på den aktuella planen högst upp.

Uppföljning och rapportering

På den centrala planeringsvyn kan du klicka på fliken Charts längst upp om du vill komma åt diagram som hjälper dig att se ifall din plan rullar på, eller inte. Det finns inte så många diagram, men de som faktiskt finns kan vara användbara för snabba lägesrapporter eller elementär statusredovisning.

Diagrammen i Planner ger din snabb överblick över projekten.

Resultaten som visas i dessa diagram förutsätter att medarbetarna uppdaterar status på sina individuella uppgifter på korten. Det finns inget som beskriver svårighetsgrad, hur många timmar det ska ta, automatisk spårning av saker som checkas in eller något annat. Bara att användarna går in på sina kort och anger ”in progress” eller ”completed”. Men med lite eftertanke kan diagrammen ändå vara användbara.

Detta kan du se:

Uppgifter som är försenade. Detta är en vy som visar hur många uppgifter som har passerat deadline, inte påbörjade, pågående och slutförda. Dessutom totala antalet uppgifter som inte är slutförda i din plan. Med filtrering kan du också få fram enbart de uppgifter som är sena – ifall det är fredag eftermiddag och du vill förstöra helgen för någon.

Detta är en vy som visar hur många uppgifter som har passerat deadline, inte påbörjade, pågående och slutförda. Dessutom totala antalet uppgifter som inte är slutförda i din plan. Med filtrering kan du också få fram enbart de uppgifter som är sena – ifall det är fredag eftermiddag och du vill förstöra helgen för någon. Vem har flest uppgifter. Om det verkar som om någon i teamet har fått fler uppgifter än de andra så visar staplarna i vyn Charts hur många uppgifter som var och en har tilldelats. Det är ett enkelt sätt att visa om någon har för mycket att göra.

Om det verkar som om någon i teamet har fått fler uppgifter än de andra så visar staplarna i vyn Charts hur många uppgifter som var och en har tilldelats. Det är ett enkelt sätt att visa om någon har för mycket att göra. Brådskande eller viktiga uppgifter som är oavslutade. Du kan visa ett stapeldiagram över uppgifter som klassats som brådskande, viktiga, mellan- och lågprioriterade. Om du märker att flera brådskande eller viktiga uppgifter står som försenade i diagrammet så är det dags att hitta den ansvariga personer – där har du en flaskhals.

Du kan visa ett stapeldiagram över uppgifter som klassats som brådskande, viktiga, mellan- och lågprioriterade. Om du märker att flera brådskande eller viktiga uppgifter står som försenade i diagrammet så är det dags att hitta den ansvariga personer – där har du en flaskhals. Övergripande status för uppgifterna i varje bucket. Det finns också ett stapeldiagram som visar var och en av dina buckets och antalet uppgifter i varje bucket. Om du drar musen över staplarna får du se status för varje uppgift som ingår – ett annat sätt att upptäcka hinder och sätta fart det som är prioriterat.

Men det är all rapportering som finns i Planner. Det är bättre än ingenting och sparar en del tid, men det går inte att jämföra med vad som ingår i program för projektledning.

Detta är Planner inte

Planner är inget som kan ersätta Microsoft Project. Det kan inte göra Gantt-diagram, det håller inte reda på beroendeförhållanden och delprojekt och det kan inte räkna ut när ett projekt i många steg som är ömsesidigt avhängiga av varandra kommer att vara klart. Det lämpar sig inte som affärssystem, för att följa en invecklad tillverkningsprocess, för att lägga upp scheman för produktion av råmaterial eller för något som skulle passa bra för Microsoft Project.

Se det snarare som ett informellt redskap för organisering av mindre projekt. Det finns inga givna tidsgränser eller omfångsgränser för lämpliga projekt, men kort sagt: ju enklare, desto bättre. Jag kan knappast se Planner som ett planeringsverktyg för grupper med mer än ett dussin deltagare. Annars är det för enkelt.

Planner kan inte heller ersätta Sharepoint. Se Planner som ett överlägg som binder samman Sharepoint, Outlook och några ytterligare resurser i Office 365 / Microsoft 365 och sammanför dem i en annorlunda vy. Tjänsterna som sådana finns fortfarande i Sharepoint och Exchange Online, men Planner ger dig en logisk överblick över de resurserna kopplat till planering av teamwork.

Planner kan inte heller användas av grupper där det finns medlemmar utan tillgång till Office 365 / Microsoft 365. Det finns inga funktioner för användare utanför företagets Office 365. Om det gäller ett projekt som inbegriper externa underleverantörer eller återförsäljare så måste antingen någon i din organisation med tillgång till 365 ställa upp som ”ombud”, eller också måste ni hitta ett annat planeringssystem.

Integrering med Microsoft Teams

Om din organisation använder Microsoft Teams så kan Planner bli integrerat med Teams på flera olika praktiskt sätt. Detta är givetvis en aspekt av vad Office 365 / Microsoft 365 har att erbjuda, nämligen att alla tjänsterna pratar med varandra och visar användbar information och inställningsmöjligheter i olika sammanhang.

I klienten för Microsoft Teams, peka på den teamkanal som hör ihop med den plan som du vill använda och klicka sedan på den stora +-ikonen till höger om flikarna för att lägga till en flik. Då kommer det upp en poppuppruta. Välj Planner och välj därefter antingen en existerande plan eller skapa en ny som passar i kanalen. Du kan välja ifall du vill låta teammedlemmarna veta att du har lagt till Planner-fliken, eller om du litar på att de upptäcker det själva. Tryck sedan på Save.

En flik för planen läggs då till kanalen. Efter att du har klickat på den nya fliken kan du börja lägga till uppgifter till planen direkt från Teams utan att behöva lämna Teams. Det är praktiskt om du är inbegripen i en diskussion i Teams, kommer på något som bör göras och vill infoga det i planen innan det blir glömt.

Du kan lägga till buckets och uppgifter samt hantera uppgifter och uppdrag och mer därtill från denna flik. En komplett lista över allt du kan göra där finns på Microsofts dokumentationssidor. Men, kort sagt, för att kunna använda någon av rapportfunktionerna eller växla mellan planer måste du arbeta med den fullständiga Teams-klienten. Från Teams-klienten behöver du bara klicka på ikonen Expand tab (en dubbelriktad pil) upptill till höger på planens flik i kanalen, så kommer du till en fullständig vi över din plan i Teams-klienten.

Påpekande: när denna artikel först publicerades var Microsoft mitt i en förändring som gör att uppgifter som skapats i Planner och individuella uppgifter som har skapats i dess To Do-app sammanförs i Teams. På grund av den förändringen byter Microsoft namn på Planner, när det ingår i Teams-klienten, till ”Tasks by Planner and To Do”, och någon gång i framtiden ska namnet ändras en gång till, då bara till ”Tasks”. Enligt Microsoft kommer de namnförändringarna ”inte att påverka namngivningen för Planner eller To Do utanför Teams”, men det kan bli förvirrande för användare som gillar hur det är att hantera sina dagliga uppgifter i Teams.

Till sist

Microsoft Planner är ett användbart, om än enkelt, tillägg till programsviten Office 365 / Microsoft 365. Den kan göra det enklare att organisera och fördela arbete som ingår som del i ett större projekt för arbetsgrupper och små team. För detaljerad rapportering och hantering av större grupper måste du söka dig någon annanstans för fler funktioner och bättre diagram, men för att hålla reda på ett fåtal personer så att ett litet eller medelstort projekt slutförs är det ett användbart redskap. Och priset kan man inte klaga på. Planner ingår utan extra kostnad i abonnemanget på Office 365 på nästan alla nivåer.

