Tink skrotade för ett tag sedan sin sparapp för privatpersoner för att helt och hålet satsa på det som inneburit det unga företagets stora genombrott – nämligen att licensiera ut sin teknik till andra spelare i finanssektorn.

Nu tar de in 85 miljoner euro, motsvarande drygt 870 miljoner kronor, i en investeringsrunda. Så sent som i januari tog bolaget in 90 miljoner euro.

Det här innebär alltså att den totala investeringen i Tink under 2020 har varit 175 miljoner euro.

Värderas till sju miljarder

Enligt amerikanska nyhetskanalen CNBC innebär detta att Tink nu värderas till motsvarande nästan sju miljarder kronor.

Bara under 2020 har Tink genomfört tre stora förvärv i sin strategi att investera i intelligenta datatjänster baserade på open banking. De har förvärvat svenska Instantor, spanska Eurobits och senast den brittiska banktjänsten OpenWrks.

Den här investeringsrundan leds av en ny investerare, Eurazeo Growth, tillsammans med den nuvarande Dawn Capital. Andra investerare i bolaget är bland annat den amerikanska betaljätten Paypal.

Daniel Kjellén, grundare och vd för Tink säger i en kommentar:

– Trots svårigheterna under 2020 var det ett år med stark tillväxt för Tink. Vi byggde ut våra bankförbindelser över hela Europa och ökade täckningen från 2500 till 3400 banker och servar nu mer än 300 världsledande finansinstitut. Vi fördubblade också fintech-användarna på vår plattform till 8000 och ökade medarbetarna från 250 till 365 på 13 kontor över hela Europa.

Fortsätter leverera nya produkter

– Under året har vi också sett att betalningar som drivs av open banking har tagit fart, och vi förväntar oss att det kommer att skalas upp under 2021, särskilt i Storbritannien följt av övriga Europa. Den här investeringsrundan kommer att underlätta våra betalningstjänster över hela Europa, då vi fortsätter leverera nya dataprodukter som byggs ovanpå open banking-tekniken.

