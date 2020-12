Miljontals företag använder sig av Googles molntjänster, och under covid-19-pandemin har efterfrågan inte minst på videokonferenstjänsten Meet skjutit i höjden.

Googles Workspace-plattform, som tidigare hette G Suite, har sex miljoner betalande företagskunder globalt, enligt uppgifter från april.

Men under gårdagen gick några av Googles mest använda tjänster, däribland Gmail och Google Docs ner och var otillgängliga för de flesta användare under ungefär 45 minuter under gårdagen.

Europa drabbades hårdast

Under den tiden kunde användare inte få tillgång till Googles produktivitets- och samarbetsverktyg som kalender, Meet, dokument och chat. Europa där kraschen skedde under lunchtid drabbades hårdast. Även tjänster som Youtube och Maps påverkades.

På sajten Downdetector gjordes runt 10 000 anmälningar om driftstoppet på mindre än en timme.

Nästan en timme efter att Google bekräftat incidenten gick de ut med att problemet till största delen var löst och skrev i ett uttalande att ”systemets tillförlitlighet är högsta prioritet för Google att de ständigt gör förbättringar av systemen”.

I uttalandet förklarar Google kraschen med problem i ett autentiseringssystem och lovar att göra en uppföljning för att liknande störningar ska inträffa i framtiden.

Ökat beroende av it-systemen

Raul Castanon, som är senioranalytiker vid 451 Research, säger till vår amerikanska systersajt Computerworld att gårdagens krasch sätter fokus på hur beroende vi har blivit av it-systemen nu under pandemin.

– Ett globalt avbrott i Googles tjänster är pricken över i för 2020, och det visar att övergången till distansarbete hela tiden är ett pågående arbete.

– Covid-19-utbrottet har skapat ett momentum för molnbaserade applikationer för att möjliggöra en distribuerad personalstyrka. Med 1,5 miljarder Gmail-användare så visar den här incidenten vilken påverkan ett globalt avbrott kan ha, för skolor och företag som förlitar sig till Google för kontinuitet.

