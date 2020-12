EU-kommissionen vill få starkare muskler mot de stora teknikföretagen där man i dag inte anser att de konkurrensregler som finns räcker till. Därför föreslår man nya regler kallade Digital Services Act som handlar om hur plattformarna hanterar det som händer på dem och Digital Markets Act som handlar om hur de konkurrerar med mindre aktörer.

EU:s vice ordförande Margrethe Vestager liknar reglerna vid när det första trafikljuset sattes upp i Cleveland i USA.

– Det uppfanns som ett svar på en stor teknisk störning: uppfinningen av bilar. Och jag tror, att ​​precis som då, för mer än hundra år sedan, har vi nu en sådan ökning av onlinetrafiken att vi behöver skapa regler för att få ordning i kaoset.

Komma åt grindvakter

Det kommissionen nu bland annat vill komma åt genom Digital Markets Act, är något de kallar grindvakter, gatekeepers, och med det avser man företag som genom sin ställning kan hindra innovation och nya marknadsaktörer.

Och i förslaget definieras också vilka plattformar som ska anses vara sådana grindvakter. Det handlar om företag med minst 45 miljoner användare inom EU varje månad och över 10 000 företagsanvändare per år. De ska ha omsatt minst 6,5 miljarder euro i hela det europeiska ekonomiska samarbetsområdet under de senaste tre åren eller ha ett marknadsvärde på minst 65 miljarder euro under det senaste räkenskapsåret och ha tjänster tillgängliga i minst tre medlemsstater.

De föreslagna reglerna innebär bland annat att plattformarna inte får behandla de egna tjänsterna mer fördelaktigt än de som tredejpartsaktörer erbjuder på deras plattform. De ska heller inte kunna stoppa användare från att avinstallera mjukvara eller appar som är förinstallerade.

Och om de bryter de konkurrensregler som nu sätts upp ska de kunna bötfällas hårt – upp till 10 procent av sin årliga globala omsättning.

Om det är nödvändigt för att få en plattform att leva upp till regelverket vill kommissionen att det också ska gå att ta till strukturella åtgärder som exempelvis att avyttra delar av företag.

Ansvar för att städa

Den del som kallas Digital Services Act är inriktad på att plattformarna får ett större ansvar för att snabbt städa bort illegalt innehåll. De som når över 10 procent av de 450 konsumenterna i Europa ska bland annat bli skyldiga att ha oberoende revisorer som övervakar hur de följer regelverket och de måste också öppna för en större insyn i sina interna data.

Här kan bötesbeloppen landa på upp till sex procent av deras årliga globala omsättning för de riktigt stora plattformarna.

Margrethe Vestager konstaterar att det hela tiden kommer klagomål kring hur de stora plattformarna agerar och att flera utredningar också pågår.

– De två förslagen fyller samma syfte: att se till att vi som användare har tillgång till ett stort utbud av säkra produkter och tjänster online. Och att företag som är verksamma i Europa kan konkurrera fritt och rättvist online på samma sätt som de gör offline, säger hon.

Läs också:

Styckningar, stämningar och digitalskatt – därför vill USA och EU reglera techjättarna

Efter GDPR och digital upphovsrätt – här är EU:s nya digitalplaner