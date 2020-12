Det är inte särskilt många som har haft anledning att vara glada under eländesåret 2020. Men några som har fått ett oväntat bra år är hemelektronikkedjorna. Och tittar man på kedjedominanten Elgigantens senaste siffror har den trenden hållit i sig.

Idag redovisar Elgiganten siffror för sitt senaste halvår, perioden maj-oktober, och där framkommer det att kedjans samlade säljintäkter har ökat med hela 22 procent och landade på 7,7 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på drygt 1,3 miljarder kronor.

Tillväxt på 37 procent

Om man utökar halvårssiffrorna och tittar på de senaste tolv månaderna, det vill säga perioden 1 november till 12 december så konstaterar Elgiganten att tillväxten varit 37 procent.

– Det har varit ett annorlunda år där våra kunder, företag och samhället i stort har varit extra beroende av välfungerande teknologi. Samtidigt som hela hemelektronikmarknaden har ökat ser vi att vi tar marknadsandelar, säger Elgigantens vd Niclas Eriksson.

Inte särskilt överraskande så har försäljningen via webben bidragit starkt till ökningen. Under det senaste halvåret har e-handeln ökat med 66 procent.

Lyfter fram nya tjänster

Niclas Eriksson säger att man har ökat både i den vanliga konsumentförsäljningen, men även b2b-sidan har ökat. Han lyfter också fram nya tjänster som bidragit till ökningen under pandemin. Ett exempel är konceptet med drive in- och video live-shopping som sjösattes tidigare i år. Idag består 20 procent av kedjans boka & hämta-ordrar av drive in, och cirka 200 live video-samtal tas emot dagligen för rådgivning på distans.

– Jag är otroligt stolt över våra 3 500 medarbetare som har hjälpt våra kunder i både befintliga och nya kanaler för att tillhandahålla digitala produkter, som är av extra stor relevans i den tiden vi befinner oss i nu. Vi har också sett en ökning bland våra nya, innovativa tjänster som har växt kraftigt på kort tid. Jag är övertygad om att samspelet mellan e-handel, varuhusen och våra kunniga medarbetare är ett vinnande konceptet även i framtiden. De här framgångarna är tveklöst resultatet av våra medarbetares engagemang, innovativa lösningar och ett gott samarbete, säger han.

