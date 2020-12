Norden har blivit en allt mer intressant marknad för det amerikanska mjukvarubolaget Trintech, vars expertis och mjukvara främst används för att automatisera arbetet på stora företags finansavdelningar.

Den nordiska verksamheten drivs av Christer Hjortsparre, som kom dit från en roll som nordiskt ansvarig för Banking & Capital Markets på konsultjätten DXC. Innan dess har han ett förflutet på bolag som Wipro, Tieto och IBM samt PWC. Han säger att den automatiseringstrend som nu råder också börjar märkas på finansavdelningarna.

En hel del att göra

Trintech riktar framför allt in sig på det som brukar förkortas R2R, vilket betyder record-to-report, och är den process som gäller när finansiella rapporter ska lämnas in. Och där finns det en hel del att göra för att spara både tid och pengar, enligt Christer Hjortsparre.

– Vi hjälper stora företag att transformera finansavdelningen för att bli mer effektiv, och det gör vi genom att föra in automatisering. Det hjälper bolaget att få fram robusta finansiella rapporter snabbare, effektivare och till lägre pris, säger han.

Även om automatiseringen slagit igenom på många håll är många finansavdelningar fortfarande väldigt analoga.

– Traditionellt har de stora bolagen jobbat med manuella processer, säger han och betonar att det handlar om en hel del arbete.

– Det är en väldigt omfattande process i många börsnoterade bolag. Dels kan det bli fel i processen och dessutom ska man förhålla sig till olika lagstiftningar i olika länder.

Trintech har dels mjukvara som används men man tar oftast ett helhetsgrepp kring finansavdelningen, där man både kliver in och automatiserar vissa processer med hjälp av robotic process automation, RPA, och för andra processer kan man använda AI. Den målgrupp man riktar sig mot är i första hand riktigt stora bolagen.

Vill växla upp i Norden

– Vi riktar oss mot stora företag med en omsättning över 750 miljoner dollar, säger Christer Hjortsparre, som vill växla upp den nordiska affären.

Bolaget har ett svenskt kontor i Stockholm och verksamheten i Norden, som även inkluderar kontor i Oslo och Köpenhamn, är under utveckling efter att man haft stora nordiska kunder sedan tre år tillbaka.

– Vi har funnits i Sverige och Danmark initialt, men även om vi har funnits här ett tag är det nu vi ser att marknaden börjar ta fart. Det är inte nödvändigtvis finansavdelningar som ligger längst fram inom automatisering så de flesta ser stort behov av det.

En större molnmognad har också bidragit till att intresset för Trintechs molnbaserade teknik har ökat.

– Det är en mognadsprocess att ta till sig ny teknologi och ha en positiv inställning till cloud. När man ser att det fungerar ger det en positiv effekt, konstaterar Christer Hjortsparre.

Vilka är era konkurrenter?

– Vår allra största konkurrent är do nothing, det vill säga att bolagen inte gör något alls. När det gäller record to report är vi världsledande. Om man tittar på andra som IBM och HP så har de inte de funktioner vi har.

Risken för fel minskar

En anledning till att man fortfarande hanterar mycket av rapporteringen manuellt kan givetvis vara rädslan för att det ska bli fel. Det ser Christer Hjortsparre snarare som ett argument för att automatisera, då han anser att risken för fel minskar.

– Det krävs rigorös säkerhet. Ett börsnoterat bolag har väldigt omfattande och noggranna processer. Vi har naturligtvis kontrollfunktioner som byggs in i systemet och en dashboard med realtidsbild där man hela tiden kan följa vad som händer, säger han.

Från de marknadsundersökningar Trintech har gjort så ser man att det borde finnas en efterfrågan.

– Vi genomförde för en tid sedan en global undersökning med finansfunktioner hos nästan 200 företag. Bland resultaten framkommer att endast 20 procent av de tillfrågade överhuvudtaget har grundläggande eller avancerad automatisering på plats.

Hur mycket räknar ni med att man kan spara på att automatisera R2R-arbetet?

– Enligt våra studier kan automatisering av R2R-processen ge så mycket som en åttioprocentig minskning av tiden som läggs på att matcha transaktioner, och en minskning med 75 procent av tiden som läggs på att undersöka undantag. Även tiden som läggs på att stötta externa revisorer kan minskas med 99 procent och interna revisioner kan minska med 40 procent.

