Googles vd Sundar Pichai gick i går ut och fördömde upploppen i Washington i starka ordalag. I ett mejl till sina anställda skriver han att det som utspelar sig i Washington är chockerande och skrämmande och att företaget kraftigt fördömer det, rapporterar CNBC.

Bland annat skriver han att ”laglösheten och våldet som förekommer på Capitol Hill är motsatsen till demokrati och vi fördömer det starkt”.

Tim Cook, Apples vd, är också upprörd över det som händer och sa under gårdagen att USA måste slutföra övergången till en administration ledd av Joe Biden och att de som deltog i upploppen måste hållas ansvariga.

Today marks a sad and shameful chapter in our nation’s history. Those responsible for this insurrection should be held to account, and we must complete the transition to President-elect Biden’s administration. It’s especially when they are challenged that our ideals matter most. — Tim Cook (@tim_cook) January 7, 2021

I en tweet skriver han att det är en dag som utgör ett ”sorgligt och skamligt kapitel i vår nations historia”.

Även IBM:s vd Arvind Krishna fördömer laglösheten i ett Twitterinlägg och skriver att det inte har någon plats i samhället och att det måste upphöra så att demokratin kan fungera.

IBM condemns today's unprecedented lawlessness and we call for it to end immediately. These actions have no place in our society, and they must stop so our system of democracy can work. — Arvind Krishna (@ArvindKrishna) January 6, 2021

Och Microsofts vd Satya Nadella retweetar Microsofts chefsjurist Brad Smith som ansluter sig till ett uttalande från organistionen Business Roundtable där presidenten uppmanas att sätta stopp för kaoset.

Well said. This is a day to speak up for our Constitution and its values. We are proud to be a member of the @BizRoundtable. https://t.co/SmJ8Fsxvui — Brad Smith (@BradSmi) January 6, 2021

Samtidigt har de stora sociala plattformarna – Twitter, Facebook, Instagram, Youtube och Snapchat – för tillfället stängt av president Trump. Twitter kräver att han tar bort tre inlägg som enligt företaget allvarligt bryter mot deras integritetspolicy.

