Det blev en ljummare avslutning än vanligt men trots det uppger Elektronikbranschen att 2020 blev ett rekordår för hemelektronikförsäljningen.

Det visar det snabbindex som branschorganisationen tar fram varje månad för att få en kontinuerlig bild av marknadsutvecklingen, och som baseras på försäljningen hos medlemsföretagen Elgiganten, Elon Ljud och Bild, Euronics, Media Markt och Netonnet.

När sista rapporten är inne och helåret sammanfattas så har i princip alla produktkategorier haft ökad försäljning jämfört med 2019, och värdet på den ackumulerade försäljningen steg med 12 procent.

Detta trots att försäljningen under december var lägre än under 2019. Det beror delvis på att Black Friday inföll under november 2020, men det fanns även andra orsaker.

– Minskningen under december är delvis ett resultat av att branschen tog sitt ansvar under den fysiska mellandagsrean. Men sett över hela året har försäljningen varit helt fantastisk, säger Elektronikbranschens vd Klas Elm.

Grafik: Elektronikbranschen

De enda kategorier som inte visade en tydlig ökning var surfplattor, som sjönk med 4 procent. Dessutom låg mobiltelefoner kvar på samma nivå som 2019. Men för de andra produktkategorierna har ökningen varit stor. Försäljningen av tv steg med 29 procent, och om man bara tittar på de största tv-skärmarna så var ökningen hela 50 procent jämfört med 2019.

Medan plattor och telefoner stod och stampade såg det bättre ut för övriga it-kategorier. Laptops ökade med 6 procent och kategorin PC Övriga med 10 procent. Spelkonsolerna hade också ett rejält lyft, med 18 procent.

